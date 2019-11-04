passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Беременная Милла Йовович нежно поздравила старшую дочь с 12-летием: «Люблю тебя навсегда»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 14

Милла Йовович и Эва

Фото: Instagram

Супермодель станет в очередной раз мамой уже совсем скоро.

43-летняя Милла Йовович готовится к рождению третьего ребенка. Модель даже ушла из социальных сетей, чтобы сосредоточиться на семье и беременности.

Но исключение Милла сделала ради дня рождения старшей дочери Эвы, которой исполнилось 12 лет. Модель показала подписчикам, как ее дочь-красавица отметила праздник, который растянули на все выходные.

«Каждый день с ней бесконечно драгоценен, и я даже не могу описать, какое удовольствие я постоянно испытываю в ее компании. Мне так повезло, что я родила такого замечательного, милого, умного, сострадательного и веселого человека. Я люблю тебя Эва Габо. Отныне и навеки, — написала Милла Йовович в Instagram. — Мне так повезло, что я знаю тебя все эти годы, и ты впечатляешь меня и заставляешь меня гордиться каждым днем! Мой невероятный первенец, моя талантливая малышка! Я не могу поверить, что тебе уже 12! Желаю тебе здоровья, любви и счастья в жизни!».

Неделей ранее Милла рассказала фолловерам, почему она долго не делает публикации в микроблоге.

«Извините, я не публиковала сообщения, я в последнее время полностью отключилась. Просто я занята беременностью, но у меня есть так много замечательных фотографий, которые я сделал за это время. Я купила новый принтер и печатаю кучу семейных фотографий в большом формате и оформляю их. Я пытаюсь все подготовить к появлению новорожденного», — призналась модель и актриса.

О том, что Милла Йовович находится в интересном положении, она сама рассказала в начале августа. Тогда она призналась, что из-за возраста и пережитого выкидыша боится привязываться к малышу раньше времени.

До этого Йовович делилась с подписчиками переживаниями, которые испытывала, когда вынуждена была по медицинским показаниям сделать аборт.

Милла Йовович уже 17 лет счастлива с режиссером Полом Андерсоном. Кроме именинницы Эвы, у пары растет 4-летняя дочь Дашиэл.

Фото и видео: Instagram, кадры из фильмов

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!