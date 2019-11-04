Беременная Милла Йовович нежно поздравила старшую дочь с 12-летием: «Люблю тебя навсегда»

О том, что Милла Йовович находится в интересном положении, она сама рассказала в начале августа. Тогда она призналась, что из-за возраста и пережитого выкидыша боится привязываться к малышу раньше времени.

До этого Йовович делилась с подписчиками переживаниями, которые испытывала, когда вынуждена была по медицинским показаниям сделать аборт.

Милла Йовович уже 17 лет счастлива с режиссером Полом Андерсоном. Кроме именинницы Эвы, у пары растет 4-летняя дочь Дашиэл.