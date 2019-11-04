Беременная Милла Йовович нежно поздравила старшую дочь с 12-летием: «Люблю тебя навсегда»
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Фото: Instagram
43-летняя Милла Йовович готовится к рождению третьего ребенка. Модель даже ушла из социальных сетей, чтобы сосредоточиться на семье и беременности.
Но исключение Милла сделала ради дня рождения старшей дочери Эвы, которой исполнилось 12 лет. Модель показала подписчикам, как ее дочь-красавица отметила праздник, который растянули на все выходные.
«Каждый день с ней бесконечно драгоценен, и я даже не могу описать, какое удовольствие я постоянно испытываю в ее компании. Мне так повезло, что я родила такого замечательного, милого, умного, сострадательного и веселого человека. Я люблю тебя Эва Габо. Отныне и навеки, — написала Милла Йовович в Instagram. — Мне так повезло, что я знаю тебя все эти годы, и ты впечатляешь меня и заставляешь меня гордиться каждым днем! Мой невероятный первенец, моя талантливая малышка! Я не могу поверить, что тебе уже 12! Желаю тебе здоровья, любви и счастья в жизни!».
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Happy 12th Birthday to my incredible daughter, the sweet, the smart, the kind and funny @evergaboanderson! I am so lucky to have known you all these years and you impress and make me more proud with every passing day! My incredible first born, my talented baby girl! I can’t believe you’re already 12😭!! I wish you so much health, love and happiness in your life! I love you Ever Gabo!❤️❤️❤️✨💫⭐️🌸🌻🌹🌷💥☄️🌪🌈⚡️⚡️⚡️
Неделей ранее Милла рассказала фолловерам, почему она долго не делает публикации в микроблоге.
«Извините, я не публиковала сообщения, я в последнее время полностью отключилась. Просто я занята беременностью, но у меня есть так много замечательных фотографий, которые я сделал за это время. Я купила новый принтер и печатаю кучу семейных фотографий в большом формате и оформляю их. Я пытаюсь все подготовить к появлению новорожденного», — призналась модель и актриса.
О том, что Милла Йовович находится в интересном положении, она сама рассказала в начале августа. Тогда она призналась, что из-за возраста и пережитого выкидыша боится привязываться к малышу раньше времени.
До этого Йовович делилась с подписчиками переживаниями, которые испытывала, когда вынуждена была по медицинским показаниям сделать аборт.
Милла Йовович уже 17 лет счастлива с режиссером Полом Андерсоном. Кроме именинницы Эвы, у пары растет 4-летняя дочь Дашиэл.
Фото и видео: Instagram, кадры из фильмов
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