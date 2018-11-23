Алена Водонаева о неудачных беременностях и тяжелых родах: «Живот разрезан, так тебе еще и шов "мебельным" степлером скрепляют»

Восемь лет назад после трех неудачных беременностей Алена Водонаева родила долгожданного сына Богдана. Мальчик появился на свет благодаря заграничным лекарствам и профессионализму врачей. Эту историю в числе остальных звезда «Дома-2» рассказала в своей книге «Голая (правда о том, как быть настоящей женщиной)», которую она называет «библией для женщин», и которая появится в продаже в середине декабря. Портал «Летидор» опубликовал часть книги, в которой Алена вспоминает о тяжелых родах и объясняет, почему сейчас не ставит сына на первое место, занимаясь мужем и собой.

«Я лежала на сохранении. После первого триместра я попала в больницу и месяц (все 30 дней!) провела под капельницей. У меня круглосуточно в вене находилась игла с лекарством. <...> У меня редкая третья отрицательная группа крови, мне мало кто подходит. У первого супруга была положительная. Поэтому, чтобы я выносила сына, мне кололи иммуноглобулин, который привозили из Италии. Там у меня живет подруга, которая по фальшивому рецепту получала необходимый для меня препарат. В России, увы, нет аналога такому лекарству. Мне это говорили сами доктора. Хорошо, что у нашей семьи была возможность получать этот препарат из-за границы, но я не понимала, как живут другие женщины, у которых такая же, как у меня, ситуация, но иной достаток. Врачи, кстати, тоже не смогли мне ответить на этот вопрос», — вспоминает Алена.

Беременность молодая женщина скрывала: «Я так сильно хотела наконец-то родить, что никому не говорила, что я снова в положении. Я перестала куда-либо ходить и общалась только с семьей и самыми близкими подругами. Наверное, поэтому журналисты начали писать, что я рожала не сама. Сама. И кстати, я совсем не против суррогатных матерей и даже, может, когда-нибудь воспользуюсь их услугами».

Из-за положения плода — тазовое смешанное предлежание — ей назначили операцию. Но судьба распорядилась иначе. Роды начались внезапно, раньше предполагаемого срока: «Я встала утром, проводила мужа на работу, съела половину огромного арбуза ложкой и решила навести порядок в гардеробной. Потом начала замечать, что каждые 10 минут со мной происходит что-то интенсивное. Я, конечно, вначале подумала, что это могут быть схватки, но потом отбросила эту мысль. Мне казалось, что они проходят по-другому. Я продолжила убираться и, как енот, перекладывать коробки с места на место, а через минут 30—40 до меня дошло, что это реально схватки», — вспоминает она.

Роды и все, что было после в больнице, Водонаева вспоминает с содроганием: «Укол в спину, муж где-то в коридоре, я не чувствую низ своего тела от груди. В 14 часов раздался крик Богдана. Через секунды я увидела лицо своего сына. Моего долгожданного мальчика. И я не могла поверить в то, что это действительно со мной случилось. <...> Если честно, я расстроилась, что мне делали кесарево сечение. Я хотела рожать естественным путем, хотела прочувствовать все сама. <...> Отходила после операции я долго: мало того, что живот разрезан, так тебе еще и шов "мебельным" степлером скрепляют, а когда он затягивается, скрепки снимают без наркоза. Это очень больно. Потом ты еще долго ходишь в специальных поясах и корсетах. Героические женщины, которые это переживают. С другой стороны, у женщин, которые рожают сами, тоже иногда бывают и разрывы, и другие неприятные моменты. Неизвестно, кому сложнее».

С мужем Алена рассталась. За время сражений за нерожденных детей они растеряли то, что делало их пару семьей. Да и отцом первый супруг Водонаевой был не слишком хорошим: сына он стал воспринимать, по ее признанию, лет с пяти.