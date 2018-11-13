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36-летняя Алена Водонаева написала «библию для женщин»

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева расскажет, как быть настоящей женщиной.

Два года назад звезда «Дома-2» Ольга Бузова выпустила книгу, однако ее творение не оправдало ожиданий читателей, которые жаловались на высокую цену и недостаточное количество текста. Ее примеру последовала бывшая коллега, Алена Водонаева. Сделав свои выводы из не слишком удачного проекта Ольги, женщина почти год посвящала себя тексту, и вот — анонсировала выход новинки.

«Моя ГОЛАЯ книга. Вчера она ушла в печать... Скоро и я, и вы увидим ее. Мне кажется, я расплачусь, взяв ее в руки в первый раз. В этой библии для женщины очень много букв, поэтому приготовьтесь ее ЧИТАТЬ! Она обо всем, девочки, о жизни, о нас и о мужчинах конечно же. И еще. Я специально сделала ее доступной, для того, чтобы любая девчонка смогла позволить себе ее и УСЛЫШАТЬ меня», — написала Алена в Instagram.

«Через пару недель "ГОЛАЯ. правда" появится во ВСЕХ книжных магазинах, и заказать ее можно будет в любую точку мира», — отметила звезда.

Инсайдеры сообщают, что рекомендованной ценой книги будет 525 рублей.

Фото: instagram

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