36-летняя Алена Водонаева написала «библию для женщин»

Два года назад звезда «Дома-2» Ольга Бузова выпустила книгу, однако ее творение не оправдало ожиданий читателей, которые жаловались на высокую цену и недостаточное количество текста. Ее примеру последовала бывшая коллега, Алена Водонаева. Сделав свои выводы из не слишком удачного проекта Ольги, женщина почти год посвящала себя тексту, и вот — анонсировала выход новинки.

«Моя ГОЛАЯ книга. Вчера она ушла в печать... Скоро и я, и вы увидим ее. Мне кажется, я расплачусь, взяв ее в руки в первый раз. В этой библии для женщины очень много букв, поэтому приготовьтесь ее ЧИТАТЬ! Она обо всем, девочки, о жизни, о нас и о мужчинах конечно же. И еще. Я специально сделала ее доступной, для того, чтобы любая девчонка смогла позволить себе ее и УСЛЫШАТЬ меня», — написала Алена в Instagram.