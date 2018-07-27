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Алена Водонаева и Алексей Комов сыграли вторую свадьбу в Лас-Вегасе

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Алена Водонаева и Алексей Комов

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36-летняя Алена Водонаева и ее супруг-ровесник Алексей Комов решили повторить брачные клятвы.

Алена Водонаева не раз признавалась фолловерам, что мечтает о свадьбе в Лас-Вегасе, пусть она и не признается действительной по российским законам. Поэтому телеведущая сначала вышла замуж в Санкт-Петербурге — за диджея Алексея Комова (известного под псевдонимом Zeskullz) — а через год отправилась с ним в США, чтобы повторить церемонию.

«Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой, известной, старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там «ячеек общества». Нас обвенчал самый милый и старенький священник. Фотографий будет много и они фантастические!» — заявила Алена, выложив в свой Instagram короткое видео со свадьбы.

Напомним, до того, как оформить отношения, Алена и Алексей встречались около года. У звезды есть 7-летний сын Богдан от первого брака с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Мальчик присутствовал на обеих церемониях мамы и отчима — он вполне одобряет избранника Алены.

Фото и видео: Instagram

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