Алена Водонаева и Алексей Комов сыграли вторую свадьбу в Лас-Вегасе

Алена Водонаева не раз признавалась фолловерам, что мечтает о свадьбе в Лас-Вегасе, пусть она и не признается действительной по российским законам. Поэтому телеведущая сначала вышла замуж в Санкт-Петербурге — за диджея Алексея Комова (известного под псевдонимом Zeskullz) — а через год отправилась с ним в США, чтобы повторить церемонию.

«Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой, известной, старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там «ячеек общества». Нас обвенчал самый милый и старенький священник. Фотографий будет много и они фантастические!» — заявила Алена, выложив в свой Instagram короткое видео со свадьбы.