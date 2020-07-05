6-летний Гарри Галкин восхитил фанатов талантами садовника, а его сестра — блогерским мастерством

Из-за пандемии коронавируса семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой проводит это лето не на побережье Рижского залива, а в своем фамильном особняке в Подмосковье. Самые яркие кадры из блога телеведущего сделаны в саду — так, Максим показывал, в каком море цветов стоит его замок, а, глядя на фотографии розовых кустов, пользователи Сети едва ли не ощущали их потрясающий аромат.

Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри внесли свою лепту в озеленение участка – дети Примадонны решили посадить лаванду. Процессом посадки руководил Гарри, а его сестра документировала ее на камеру. «Привет! С вами Лиза-блогер! Мы сажаем лаванду! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки», — говорит за кадром Лиза, пока Гарри старательно выкапывает ямку.