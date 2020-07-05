6-летний Гарри Галкин восхитил фанатов талантами садовника, а его сестра — блогерским мастерством
Фото: Instagram/@maxgalkinru
Из-за пандемии коронавируса семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой проводит это лето не на побережье Рижского залива, а в своем фамильном особняке в Подмосковье. Самые яркие кадры из блога телеведущего сделаны в саду — так, Максим показывал, в каком море цветов стоит его замок, а, глядя на фотографии розовых кустов, пользователи Сети едва ли не ощущали их потрясающий аромат.
Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри внесли свою лепту в озеленение участка – дети Примадонны решили посадить лаванду. Процессом посадки руководил Гарри, а его сестра документировала ее на камеру. «Привет! С вами Лиза-блогер! Мы сажаем лаванду! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки», — говорит за кадром Лиза, пока Гарри старательно выкапывает ямку.
«Лаванда. Сами посадили, сами сняли 😊 #сад», – лаконично подписал публикацию Максим Галкин (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены)
«Блоггерша-красавица и умница Лиза и трудяга-интеллектуал -терпеливый Гарри, папа Максим с айфоном и прекрасная лаванда, заряженная энергетикой великолепной и волшебной мамы - Аллы Борисовны!!! Чудесная Семья❤️♥️❤️♥️ Ну, смотри, лаванда, не подведи😉😂», «Какие правильные желания у Гарри!!!!! «СОЗДАТЬ И ИЗОБРЕСТИ»!!!!! А не купить и получить!», «Прелесть😄👍!!! "Провода...а неееет кости"😵😂😂"я сам себе тут разговариваю»аааахахахааа!!!», «Уровень милоты зашкаливает», «Папа, придётся подвинуться, молодежь наступает:)», «Какие умнички», — умиляются фолловеры.
Поливая лаванду, Гарри уверенно заявил, что теперь она станет волшебной и сможет исполнить его желание, которое тут же было озвучено вслух. Однако не только нежный куст в саду Галкиных отвечает за волшебство. Алла Борисовна показала в своем блоге тропинку чудес, загаданные на которой желания также имеют свойство сбываться.
А вы загадали желание, просматривая видео из сада Аллы Пугачевой?
Больше о жизни семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.
Фото: Instagram/@maxgalkinru
Видео: Instagram/@alla_orfey, @maxgalkinru
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