Наталья Бардо, Николай Басков, Александра Бортич и другие звезды – на премьере фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым

Вчера, 10 апреля, Владимир Машков встречал коллег в кинотеатре «Октябрь». Здесь прошла премьера фильма Романа Прыгунова «Миллиард». Поздравить с событием исполнителя главной роли и всю съемочную команду пришли звезды эстрады, кино и телевидения.
На красную дорожку вышел Николай Басков, Мария Миронова, Илья Глинников, Наталья Бардо ч мужем Марюсом Вайсбергом, Эммануил Виторган, Борис Грачевский и другие звезды.
Фильм рассказывает о банкире Матвее Левине, который не хочет делиться финансами с сыновьями, рожденными вне брака. Но, когда он сам лишается всего, понимает, что помощь может прийти только от детей. Для того, чтобы вернуть состояние матвей идет на ограбление собственного банка. После он столкнется с еще более сложной задачей – как заработать доверие сыновей, выросших без него.
Коллеги Владимира Машкова после просмотра фильма в «Октябрьском» отметили, что «Миллиардер» - одна из лучших его работ. Рейтинг ожидания фильма на «Кинопоиске» уже составляет 87%.
А вы ждете премьеру «Миллиардера»?
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Фото Роман Суходеев/ Starface
Видео: youtube.com/ Central Partnership