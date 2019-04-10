Наталья Бардо, Николай Басков, Александра Бортич и другие звезды – на премьере фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым

Вчера, 10 апреля, Владимир Машков встречал коллег в кинотеатре «Октябрь». Здесь прошла премьера фильма Романа Прыгунова «Миллиард». Поздравить с событием исполнителя главной роли и всю съемочную команду пришли звезды эстрады, кино и телевидения.

На красную дорожку вышел Николай Басков, Мария Миронова, Илья Глинников, Наталья Бардо ч мужем Марюсом Вайсбергом, Эммануил Виторган, Борис Грачевский и другие звезды.