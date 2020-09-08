41-летний солист Little Big Антон Лиссов впервые станет отцом — он назвал пол ребенка

Солист группы Little Big Антон Лиссов не любит детально рассказывать о личной жизни, но изредка делится с поклонниками значимыми событиями. Так, полным сюрпризом для фанатов музыканта стала его свадьба с фотографом Анжеликой Ивановой, состоявшаяся весной.

Теперь влюбленные рассказали о скорой перемене в их жизни — они станут родителями. Антон не стал скрывать пол ребенка.

«Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу: пацан! Ждем скоро! Ну что, как назовем?», — подписал он фото с беременной женой.