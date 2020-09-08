41-летний солист Little Big Антон Лиссов впервые станет отцом — он назвал пол ребенка
Фото: www.instagram.com/angeliquuu/
Солист группы Little Big Антон Лиссов не любит детально рассказывать о личной жизни, но изредка делится с поклонниками значимыми событиями. Так, полным сюрпризом для фанатов музыканта стала его свадьба с фотографом Анжеликой Ивановой, состоявшаяся весной.
Теперь влюбленные рассказали о скорой перемене в их жизни — они станут родителями. Антон не стал скрывать пол ребенка.
«Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу: пацан! Ждем скоро! Ну что, как назовем?», — подписал он фото с беременной женой.
Анжелика Лиссова показала более пикантный снимок. Для новости о беременности она сфотографировалась в белье, подчеркнув большой живот. «Ждем», — лаконично прокомментировала она.
Антон Лиссов женат во второй раз, но отцом станет впервые. Первый его брак с Викторией Головачевой распался через 6 лет (развелись в 2018-м).
На днях стало известно, что не выдержала испытание временем и семья фронтмена Little Big Ильи Прусикина и Ирины Смелой. Они объявили о разводе через три года после свадьбы.
Фото видео: Instagram Антона и Анжелики Лиссовых
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