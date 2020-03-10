40-летний вокалист группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе перед отъездом на «Евровидение»
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Антона Лиссова
Антон Лиссов и Анжелика Иванова сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.
Неделю назад стало известно, что группа Little Big представит Россию на «Евровидении—2020». Но оказалось, что музыкантов ждало еще одно радостное событие — 40-летний вокалист группы Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
Фото: Instagram Сергея Макарова
Пара расписалась в Дворце бракосочетания в Санкт-Петербурге и отметила событие вечеринкой в ресторане.
Фото: Instagram Сергея Макарова
Будет ли у пары свадебное путешествие или они совместят его с поездкой на «Евровидение-2020», которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, не сообщается.
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Фото и видео: instagram
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