Никакой фантазии: Орландо Блум подарил Кэти Перри помолвочное кольцо, как у бывшей жены

И, если Перри была в восторге от драгоценности, то пользователи Сети не жалели комментариев на этот счет. Они увидели сходство с тем кольцом, что ранее Блум дарил модели Миранде Керр, с которой состоял в браке с 2010 по 2013 год. «Я не могу поверить, что он подарил двум девушкам одинаковые кольца, но в разных цветах», «Кольцо Кэти попалось ему в коробке с хлопьями», «Смотрится, как кольцо маленькой девочки», «Мне кажется, что даже пластиковые кольца из шкатулки моей племянницы выглядят лучше» – насмехаются фолловеры.