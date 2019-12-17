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Никакой фантазии: Орландо Блум подарил Кэти Перри помолвочное кольцо, как у бывшей жены

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Пользователи Сети обнаружили поразительное сходство между помолвочными кольцами двух пассий Орландо Блума. Напоминаем, что в 2019 году актер сделал предложение певице Кэти Перри, и подарил ей кольцо, названное юзерами «уродливой и дешевой копией» кольца Миранды Керр, экс-жены Блума.

Актер подарил возлюбленной кольцо в виде цветка с увесистым рубином, окруженным бриллиантами. Ювелирное изделие обошлось Орландо в £4 000 000 (330 миллионов рублей), как сообщает The Sun.

И, если Перри была в восторге от драгоценности, то пользователи Сети не жалели комментариев на этот счет. Они увидели сходство с тем кольцом, что ранее Блум дарил модели Миранде Керр, с которой состоял в браке с 2010 по 2013 год. «Я не могу поверить, что он подарил двум девушкам одинаковые кольца, но в разных цветах», «Кольцо Кэти попалось ему в коробке с хлопьями», «Смотрится, как кольцо маленькой девочки», «Мне кажется, что даже пластиковые кольца из шкатулки моей племянницы выглядят лучше» – насмехаются фолловеры.

Фото: Globallook, Instagram

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