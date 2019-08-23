СМИ: Кэти Перри и Орландо Блум ждут первенца

Фанаты 34-летней Кэти Перри и 42-летнего Ордандо Блума готовятся поздравлять их со скорым прибавлением. Во время очередного выхода в свет поклонники разглядели округлившийся животик певицы.
Кэти и Орландо вместе прибыли на премьеру фильма «Карнивал Роу», в котором он играет главную роль. Перри и Блум целовались перед камерами. Но поклонников привлекли не только нежные чувства возлюбленных, но и округлившийся животик певицы, отчетливо проглядывавший под платьем от Тома Форда.
Фото: Getty Images
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум встречаются три года. Весной 2017-го они расставались, но вскоре опять объединились. Предложение руки и сердца Орландо сделал на День святого Валентина в этом году.
Брак для обоих звезд станет вторым. Орландо Блум был женат на супермодели Миранде Керр, у них есть общий сын Флинн. Кэти Перри была замужем за актером Расселом Брендом.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: youtube.com/ Daily mail
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