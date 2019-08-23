СМИ: Кэти Перри и Орландо Блум ждут первенца

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум встречаются три года. Весной 2017-го они расставались, но вскоре опять объединились. Предложение руки и сердца Орландо сделал на День святого Валентина в этом году.

Брак для обоих звезд станет вторым. Орландо Блум был женат на супермодели Миранде Керр, у них есть общий сын Флинн. Кэти Перри была замужем за актером Расселом Брендом.