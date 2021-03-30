Как справиться с отеками на поздних сроках беременности

Отеки физиологические и патологические

«Формально можно разделить причины отеков на две основные группы: физиологические и патологические. К физиологическим причинам отеков можно отнести изменение гормонального фона, увеличение объема циркулирующей крови в организме беременной женщины и увеличение матки во время беременности, которая оказывает механическое давление на кровеносные сосуды, в том числе и крупные. Хотелось бы обратить особое внимание на патологические причины возникновения отеков. В первую очередь это отеки, возникающие из-за сердечно-сосудистой патологии. Как правило, они симметричны, распространяются снизу вверх, могут быть как мягкими, так и плотными. Основными маркерами почечной патологии является пастозность, появление отеков на стопах и в периорбитальной области. При варикозной болезни вен, как правило, мы видим ассиметричную отечность в области нижних конечностей: отек выражен больше на левой либо правой нижних конечностях. Серьезной патологией является гестоз, который появляется на поздних сроках беременности, как правило после 36 недели беременности: возникает отечность, повышение цифр артериального давления, ухудшение работы мочевыводящей системы. В период беременности важно наблюдаться в период беременности в женской консультации, чтобы врач мог своевременно поставить правильный диагноз и назначить лечение. Прибегать к самолечению, тем более в период беременности, абсолютно противопоказано.

Нужно пить больше воды, чтобы избавиться отеков?

Как правило, когда женщина видит у себя появление отечности, она хочет ограничить количество потребляемой жидкости. Но изменение питьевого режима, особенно если это происходит резко, может вызвать лишь обратный эффект: отечность может стать лишь более выраженной, таким образом организм создаёт запасы жидкости «на будущее». Резкое изменение питьевого режима может привести к изменению в обмене веществ у беременной женщины.

Во время беременности возрастает нагрузка на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, повышается объем циркулирующей крови, ускоряется обмен веществ в и поэтому возрастает потребность в жидкости. Употребляемая жидкость расходуется на формирование околоплодных вод, которые обеспечивают обмен веществ между плодом и мамой и защищают малыша от сдавления стенками матки. Беременной женщине крайне важно соблюдать правильный питьевой режим и если она видит у себя пастозность, то, в первую очередь, начинать коррекцию целесообразно с коррекции диеты и ограничения потребления соли».

Добавим, что порой отеки свидетельствуют о таком заболевании, как гестоз беременных. Гестозом называют токсикоз на поздней стадии беременности. Обычно он возникает в третьем триместре, но развитие болезни может быть сугубо индивидуальным.

Степени гестоза

Существует четыре степени гестоза. Первая степень - легкая, носит название водянки беременных. Как правило, ее чаще называют гестоционным отеком. При этом пациентки жалуются на усталость, недомогание. Заметны отеки и патологическая полнота.

Вторая степень характеризуется нефропатией беременных. При этом наблюдаются отеки, белок в моче, нарушение давления. Угрозу представляет наличие всех трех признаков. Если наблюдаются не все симптомы, лечение направлено на их устранение.

Третья степень гестоза носит название преэклампсии. Для нее характерна нефропатия и симптомы со стороны мозга (снижение мозгового кровообращения) и глазного дна (ангиоспазм артериол, кровоизлияния, отек, отслойка сетчатки).

При четвертой степени наблюдаются судороги (эклампсия). Эта степень опасна, во-первых, возможностью превращения в тяжелейшую степень позднего гестоза, во-вторых, старением плаценты, в-третьих, гипоксией плода.

Отличить настоящие признаки гестоза от ложных довольно просто: пройдите тест Макклюра-Олдрича, при котором вводится 0,25 мл хлорида натрия под кожу (похоже на прививку Манту в детстве) и засечь время растворения папулы. Норма рассасывания папулы - от 35 до 45 минут. Если папула рассасывается дольше, значит, в организме излишки жидкости, и наличие водянки подтверждается.

Если же отеки при беременности видны лишь на ногах, это близко к норме. Дефицит жидкости и постоянное желание пить появляется в результате возрастания потребностей организма. Если отек, помимо нижних конечностей, распространяется на область бедер, голеней и переднюю стенку живота – это тревожный сигнал - не медля, отправляйтесь к врачу. Если оставить текущее состояние без изменений, это может нарушить маточно-плацентарное кровообращение и вызвать гипоксию плода.

Как справиться с отеками?