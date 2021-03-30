Как справиться с отеками на поздних сроках беременности
Отеки физиологические и патологические
«Формально можно разделить причины отеков на две основные группы: физиологические и патологические. К физиологическим причинам отеков можно отнести изменение гормонального фона, увеличение объема циркулирующей крови в организме беременной женщины и увеличение матки во время беременности, которая оказывает механическое давление на кровеносные сосуды, в том числе и крупные. Хотелось бы обратить особое внимание на патологические причины возникновения отеков. В первую очередь это отеки, возникающие из-за сердечно-сосудистой патологии. Как правило, они симметричны, распространяются снизу вверх, могут быть как мягкими, так и плотными. Основными маркерами почечной патологии является пастозность, появление отеков на стопах и в периорбитальной области. При варикозной болезни вен, как правило, мы видим ассиметричную отечность в области нижних конечностей: отек выражен больше на левой либо правой нижних конечностях. Серьезной патологией является гестоз, который появляется на поздних сроках беременности, как правило после 36 недели беременности: возникает отечность, повышение цифр артериального давления, ухудшение работы мочевыводящей системы. В период беременности важно наблюдаться в период беременности в женской консультации, чтобы врач мог своевременно поставить правильный диагноз и назначить лечение. Прибегать к самолечению, тем более в период беременности, абсолютно противопоказано.
Нужно пить больше воды, чтобы избавиться отеков?
Как правило, когда женщина видит у себя появление отечности, она хочет ограничить количество потребляемой жидкости. Но изменение питьевого режима, особенно если это происходит резко, может вызвать лишь обратный эффект: отечность может стать лишь более выраженной, таким образом организм создаёт запасы жидкости «на будущее». Резкое изменение питьевого режима может привести к изменению в обмене веществ у беременной женщины.
Во время беременности возрастает нагрузка на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, повышается объем циркулирующей крови, ускоряется обмен веществ в и поэтому возрастает потребность в жидкости. Употребляемая жидкость расходуется на формирование околоплодных вод, которые обеспечивают обмен веществ между плодом и мамой и защищают малыша от сдавления стенками матки. Беременной женщине крайне важно соблюдать правильный питьевой режим и если она видит у себя пастозность, то, в первую очередь, начинать коррекцию целесообразно с коррекции диеты и ограничения потребления соли».
Добавим, что порой отеки свидетельствуют о таком заболевании, как гестоз беременных. Гестозом называют токсикоз на поздней стадии беременности. Обычно он возникает в третьем триместре, но развитие болезни может быть сугубо индивидуальным.
Степени гестоза
Существует четыре степени гестоза. Первая степень - легкая, носит название водянки беременных. Как правило, ее чаще называют гестоционным отеком. При этом пациентки жалуются на усталость, недомогание. Заметны отеки и патологическая полнота.
Вторая степень характеризуется нефропатией беременных. При этом наблюдаются отеки, белок в моче, нарушение давления. Угрозу представляет наличие всех трех признаков. Если наблюдаются не все симптомы, лечение направлено на их устранение.
Третья степень гестоза носит название преэклампсии. Для нее характерна нефропатия и симптомы со стороны мозга (снижение мозгового кровообращения) и глазного дна (ангиоспазм артериол, кровоизлияния, отек, отслойка сетчатки).
При четвертой степени наблюдаются судороги (эклампсия). Эта степень опасна, во-первых, возможностью превращения в тяжелейшую степень позднего гестоза, во-вторых, старением плаценты, в-третьих, гипоксией плода.
Отличить настоящие признаки гестоза от ложных довольно просто: пройдите тест Макклюра-Олдрича, при котором вводится 0,25 мл хлорида натрия под кожу (похоже на прививку Манту в детстве) и засечь время растворения папулы. Норма рассасывания папулы - от 35 до 45 минут. Если папула рассасывается дольше, значит, в организме излишки жидкости, и наличие водянки подтверждается.
Если же отеки при беременности видны лишь на ногах, это близко к норме. Дефицит жидкости и постоянное желание пить появляется в результате возрастания потребностей организма. Если отек, помимо нижних конечностей, распространяется на область бедер, голеней и переднюю стенку живота – это тревожный сигнал - не медля, отправляйтесь к врачу. Если оставить текущее состояние без изменений, это может нарушить маточно-плацентарное кровообращение и вызвать гипоксию плода.
Как справиться с отеками?
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не снижайте объем потребления жидкости, так как это может вызвать неожиданный противоположный эффект. Если вы не даете организму восполнить потребность в питье, он старается накопить воду, поэтому отеки становятся больше. Употребляйте не меньше 1,5 л воды. Супы и фрукты в течение дня не считаются.
делайте подъем ног вверх в положении лежа.
поменьше пребывайте в солнечных жарких местах. Попытайтесь уменьшить количество соли и специй в рационе, сладкие и газированные напитки, которые задерживают выведение жидкости из организма.
Что делать при отечности:
- не снижайте количество потребляемой воды;
- используйте гели против отеков;
- принимайте прохладные ванны для ног (в течение 20 минут), после чего ноги приподнимайте на уровень выше головы;
- выполняйте массаж ступней при помощи мочалки;
- принимайте почечный чай и другие травяные сборы (по совету доктора);
- выпивайте по стакану горячего молока на ночь;
- проводите один день в неделю на яблочной диете и соках;
- заваривайте курагу, утром выпивайте настой, воздерживаясь от еды и питья последующие полчаса, а сами плоды съедайте на ночь;
- пейте несладкий чай с лимоном, можно воду с добавлением лимона;
- готовьте брусничный компот;
- снимите кольца с пальцев, чтобы не нарушалось кровообращение;
- ни в коем случае не используйте мочегонные средства.