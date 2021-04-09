Плацентарная недостаточность: диагностика, возможные осложнения и лечение
Плацента - уникальный орган, формирующийся у женщины во время беременности. Плацента устанавливает связь между плодом и матерью. Через нее осуществляется передача будущему ребенку питательных веществ, а также дыхательная, выделительная, защитная и гормональная функции плода.
Если плацента перестает выполнять данные функции в полной мере, начинает развиваться фетоплацентарная недостаточность. По сути, недостаточность - это нарушение кровообращения в системе мать-плацента-плод.
Если подобные нарушения незначительны, то они не окажут негативного влияния на плод, но при особенно выраженной ФПН может развиться гипоксия плода (кислородная недостаточность), что впоследствии может привести к его гибели.
По своему течению существуют 2 формы ФПН: хроническая и острая
При острой ФПН может быть обнаружена преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, вызванная резким нарушением маточно-плацентарного кровотока, что в ряде случаев может привести к гибели плода.
При хронической ФПН (наиболее распространенной) происходит постепенное нарушение кровообращения в плаценте.
Медики выделяют компенсированную и декомпенсированную формы хронической плацентарной недостаточности.
Несмотря на не слишком выраженное ухудшение кровоснабжения при компенсированной ФПН, плод не страдает и приспосабливается к этим изменениям, благодаря компенсаторным возможностям материнского организма.
При декомпенсированной ФПН изменения имеют более стойкий характер, что приводит к недостаточному снабжению кислородом плода, к нарушению его сердечной деятельности и задержке развития.
К факторам, способным вызвать появление ФПН во время беременности, относятся:
- возраст более 35-ти лет;
- эндокринные заболевания (болезни щитовидной железы, сахарный диабет);
- заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, пороки сердца);
- анемия, обусловленная недостатком железа в крови;
- вредные привычки (прием алкоголя, курение, употребление наркотиков);
- аборты в прошлом;
- половые инфекции;
- гинекологические хронические заболевания - эндометриоз, миома матки, пороки развития матки (двурогая, седловидная).
Симптомы заболевания
При компенсированной хронической ФПН симптомы заболевания практически отсутствуют, и беременная чувствует себя вполне нормально. О наличии у нее плацентарной недостаточности женщина может узнать, как правило, во время прохождения ультразвукового исследования.
При хронической и острой декомпенсированной ФПН симптомы более выражены. Сначала отмечаются активные движения плода, после активность резко уменьшается.
Помните о том, что, начиная с 28 недели, будущая мама в норме должна ощущать движения плода не менее десяти раз в сутки. Если плод не столь активен - это является поводом для того, чтобы немедленно наведаться к своему акушеру-гинекологу.
Кроме того, если имеется задержка развития плода, при декомпенсированной ФПН отмечается некоторое уменьшение размеров живота. Правда, самостоятельно выявить данные изменения очень сложно, поэтому обычно уменьшение выявляется гинекологом во время планового приема.
И напоследок: наиболее опасный признак развития острой ФПН - это кровянистые выделения из влагалища. Это свидетельствует о том, что произошла преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, и подобная ситуация требует незамедлительного обращения к акушеру-гинекологу.
Диагностика ФПН
Для диагностики ФПН в акушерской практике применяют 3 основных метода: ультразвуковое исследование (УЗИ), кардиотокографию (КТГ) и допплерометрию. При любом незначительном подозрении на плацентарную недостаточность следует провести все эти обследования в обязательном порядке!
При УЗИ будет оцениваться двигательная активность плода, состояние плаценты (ее зрелость и толщина), количество околоплодных вод и размеры плода.
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При наличии ФПН по данным УЗИ может отмечаться увеличение или уменьшение толщины плаценты более чем на пять миллиметров в отличие от здоровых показателей соответствующего срока. В самой плаценте могут наблюдаться признаки «преждевременного старения», о чем могут свидетельствовать отложения солей кальция.
Также понижается двигательная активность плода, может быть отмечено отставание в развитии плода от соответствующего гестационного срока. Изменяется количество околоплодных вод - их может быть меньше нормы (маловодие) или больше (многоводие).
Допплерометрию проводят, чтобы оценить состояние кровотока в сосудах пуповины, головного мозга плода и матки.
КТГ проводят для оценки сердечной деятельности плода в утробе матери. В случае если диагноз фето-плацентной недостаточности подтверждается, то КТГ в условиях родильного дома, как правило, делают ежедневно.
Лечение
Немаловажно отметить, что лечение плацентарной недостаточности должно быть проведено только в условиях стационара. Исключение может составить компенсированная форма ФПН, при которой необходимо динамическое амбулаторное лечение и наблюдение.
К сожалению, сейчас нет настолько эффективных способов, чтобы сразу же вылечиться от ФПН. Поэтому главная цель лечения заключается, прежде всего, в профилактике возможных осложнений заболевания.
При ФПН назначают такие группы препаратов, как:
- вазодилатирующие средства (например, Курантил), служащие для устранения гипоксии плода, улучшения микроциркуляции и для предупреждения негативных изменений в плаценте в будущем;
- препараты, действие которых направленно на активизацию обмена веществ в тканях (например, Актовегин, Троксевазин, витамин Е, аскорбиновая кислота);
- средства, понижающие тонус матки, такие как Сульфат Магния, Гинипрал, Но-шпа.
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Чтобы улучшить маточно-плацентарный кровоток, дополнительно могут применяться Трентал, Эуфиллин, глюкозо-новокаиновая смесь.
Если отмечается повышенная свертываемость крови - применяют антиагреганты (Клексан, Гепарин).
Чтобы нормализовать процессы возбуждения нервной системы, могут быть назначены препараты, улучшающие сон (валериана или настойка пустырника, Глицин).
Вышеперечисленные препараты - основные, используемые в акушерстве при лечении плацентарной недостаточности.
Лечение ФПН проводится под контролем КТГ, допплерометрии и УЗИ около 2-х недель. Эффект от назначенного лечения зависит от срока беременности (прогноз более благоприятен при возникновении заболевания на поздних сроках, чем на ранних), немаловажное значение играет образ жизни беременной.
Если у вас была выявлена «плацентарная недостаточность», обратите особое внимание на свой образ жизни. Не нужно отказывать себе в продолжительном сне. Беременная женщина обязана спать не менее восьми часов в сутки, в идеале - до 10-ти часов. Оградите себя от различных раздражителей, избегайте стрессов! Проводите как можно больше времени на свежем воздухе.
Не забывайте принимать витамины и микроэлементы по назначению вашего врача, особенно в холодное время года.
Роды с ФПН
При компенсированной форме плацентарной недостаточности, если плод не страдает, то женщина может родить через естественные родовые пути. В иных случаях может быть проведено кесарево сечение.
Осложнения плацентарной недостаточности:
- прерывание беременности, преждевременная отслойка плаценты;
- задержка развития и роста плода;
- продолжительная гипоксия плода, приводящая к снижению у плода мозгового кровотока, к замедленному росту костей, к поликистозу почек.
Профилактика плацентной недостаточности:
- здоровый образ жизни, полный отказ от вредных привычек до и во время беременности;
- полноценное питание, прием витаминов во время беременности;
- обследование у гинеколога при планировании беременности (лечение хронических заболеваний, половых инфекций).