Вы никогда не сомневались в своей неординарности. Пришло время потешить вашу самооценку и рассказать о тех качествах и способностях, в которых вам нет равных.

Вы эксцентричны

Без страха и сомнений вы экспериментируете в одежде. У вас в шкафу найдутся босоножки с меховой отделкой, шапочка с пером, брюки из латекса и платье с вырезом на всю спину. Вы умудряетесь органично выглядеть в этих вещах и не попадать в список «Самые нелепо одетые жители нашего городка». Секрет в том, что вы любите себя и не боитесь общественного осуждения. Это сочетание, кстати, обеспечит вам успех в бизнесе и поможет надолго сохранить красоту.

Вы крайне умны

Умников и умниц много, а инноваторов, как вы, единицы. У вас хранится чемодан с дипломами и сертификатами, но вам этого мало. Вы учитесь постоянно, в том числе и у партнера, поэтому никогда не выберете в пару поверхностного человека. Чтобы попасть в вашу постель, мужчина должен сразить вас легким обаянием высокого интеллекта. Вы будете терпеть вредность и капризы, если человек смешно шутит и рассказывает захватывающие истории. Но ни за что не смиритесь со скукой в отношениях.