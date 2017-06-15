Несмотря на непредсказуемое лето в наших широтах, рассказываем, как выбрать и с чем сочетать кимоно, чтобы выглядеть неотразимо в любую погоду.

С джинсами

Самым простым, но от этого не менее интересным, является сочетание кимоно с джинсами. Чтобы легко превратить дневной образ в вечерний, дополните джинсы и классический топ накидкой-кимоно из плотного атласного материала с росписью из цветных ниток. Длина при этом может быть любой. Кимоно-халаты или же укороченные версии — выбирайте в зависимости от типа фигуры и роста. Из аксессуаров отлично подойдут мюли и небольшая сумка-торба или аккуратный клатч.

С брюками

Летом дизайнеры рекомендуют сочетать кимоно с широкими брюками яркого цвета. Можно подобрать полноценный комплект, дополнить его широким кожаным поясом вместо атласного и массивными босоножками. Отличная альтернатива надоевшим офисным костюмам.

В тренде и блузки в стиле кимоно, и пальто различной длины и формы, и платья. Фактура материалов может быть любой — от шелковых до вязаных и с меховой отделкой. Запомните: кимоно любит яркие и броские сочетания. И при этом его можно носить как с джинсами или шортами, так и на голое тело. К тому же кимоно отлично сочетается с широкими брюками, шпильками и босоножками на платформе и даже с классическими кроссовками. Мой идеальный образ с кимоно на лето: кроп-топ, широкие брюки-палаццо, кимоно из денима и обувь на танкетке. Вика Смоляницкая Дизайнер

С платьем

Если вы боитесь переменчивой погоды и желаете добавить вашему образу многослойности, то сочетайте однотонное летнее платье прямого кроя с кимоно контрастного цвета. Рекомендуем обратить внимание на кимоно из тончайших материалов — образ станет более романтичным и элегантным. А для того чтобы погода не застала вас врасплох, выбирайте модели из жаккардовой ткани и замши, они вполне могут заменить вам летнее пальто.

С юбкой

Когда на календаре июнь, а за окном льет дождь, так и хочется добавить в свой гардероб ярких красок. Дизайнеры советуют следовать популярному тренду колорблокинг — и сочетать кимоно с юбкой и топом разных цветов. Но будьте аккуратны с выбором цветовой палитры. Образ не должен выглядеть разрозненно.

С купальником

Лучшей заменой надоевшему парео в этом сезоне становится кимоно. Сочетайте его с модным сплошным купальником, если хотите создать богемный образ. Для стиля ретро подойдет комбинация из кимоно и бикини с плавками с завышенной линией талии. Не бойтесь экспериментировать, выбирайте кимоно из тончайших материалов с изображением пальм или цветочным принтом.

Фото: tsum.ru, hm.com, zara.com, shutterstock, instagram