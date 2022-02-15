В каких знаках зодиака преобладает мужское начало и каковы их сильные стороны

Деление на мужские и женские знаки основано на том, по какому принципу направлена энергия в них. В мужских знаках энергия/принцип реализации направлены условно наружу, в женских — условно внутрь. Сегодня мы поговорим о мужских знаках, т. е. о знаках огненной и воздушной стихий. Земная и водная стихии считаются женскими, соответственно, подчиняющиеся им знаки зодиака тоже будут подчинены принципу «инь».

Итак, знаки огненной стихии: Овен, Лев, Стрелец.

Общее, что их объединяет, — это устойчивость, способность противопоставлять себя другим и стоять на своем. Они могут отстаивать идею и добиваться ее реализации, упираясь до конца. В результате, как только все признают правоту этих людей или им удастся продавить свое, они быстро утратят интерес, но это уже другая история. Перечислим сильные стороны каждого знака: