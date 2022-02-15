В каких знаках зодиака преобладает мужское начало и каковы их сильные стороны

В каких знаках зодиака преобладает мужское начало и каковы их сильные стороныСпециально для Passion.ru отвечает астролог
Мила Венецианская
Астролог «Лаборатории жизни»
Деление на мужские и женские знаки основано на том, по какому принципу направлена энергия в них. В мужских знаках энергия/принцип реализации направлены условно наружу, в женских — условно внутрь. Сегодня мы поговорим о мужских знаках, т. е. о знаках огненной и воздушной стихий. Земная и водная стихии считаются женскими, соответственно, подчиняющиеся им знаки зодиака тоже будут подчинены принципу «инь».
Итак, знаки огненной стихии: Овен, Лев, Стрелец.
Общее, что их объединяет, — это устойчивость, способность противопоставлять себя другим и стоять на своем. Они могут отстаивать идею и добиваться ее реализации, упираясь до конца. В результате, как только все признают правоту этих людей или им удастся продавить свое, они быстро утратят интерес, но это уже другая история. Перечислим сильные стороны каждого знака:
Овен — может в одиночку сдвинуть дело с мертвой точки, никакие препятствия ему не страшны. Импульс в чистом виде, желательно не стоять у него на пути, по которому он идет к реализации своей задумки, может сбить с ног, но даже не заметит этого.
Лев — блистателен в момент исполнения своих задумок, великолепен, когда знает, что в конце ждут признание и аплодисменты, ничто не может сбить его. Бесспорно, он уязвим для критики, опять же если он ее заметит. Силен способностью генерировать идеи на пустом месте, лишь бы у него было хорошее настроение.
- Стрелец — силен своей глубиной. Если Стрелец чем-то увлечен, то доходит до глубин, изучает, не останавливаясь на полпути, накапливает философию и мудрость. Иногда Стрельцы излишне назидательны и поучительны, но это побочный эффект, поскольку в их словах всегда можно найти знания. Стоит им поверить в идею, они сделают ради нее даже невозможное.
Вторая мужская стихия — это воздух, а значит, речь идет о Близнецах, Весах и Водолеях.
Общее, что у них есть, — это способность общаться и взаимодействовать с другими. Они как будто сшивают этот мир невидимыми нитями контактов, объединяя людей там, где это нужно. Сильные стороны каждого из них:
Близнецы — быстрые, если смогут приручить свою хаотичность, станут незаменимыми сборщиками информации, умеют придумывать логистические схемы, причем не важно, для кого или для чего, у них прекрасно получается «поиграть в шашечки» и выстроить ровную цепочку людей или событий.
Весы — всегда стремятся к балансу, из них получаются великолепные медиаторы. Уязвимость их в том, что в отношении себя не всегда могут отстаивать позиции, а вот если речь о других, то они всегда за справедливость и равновесие. Этим их качеством и нужно пользоваться во время переговоров, они способны найти золотую середину.
Фото: freepik.com
- Водолеи — быстрые, скоростные, могут обрабатывать большой объем информации, любят сложные схемы. Удерживать внимание на чем-то длительное время у них получается, только если это объемная и трудно решаемая задача, в ином случае они быстро переключаются на новое или более трудное.
У каждого знака есть сильные стороны, а там, где сила, есть и уязвимость, но об этом в другой раз.
Фото: freepik