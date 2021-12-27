Как достичь поставленных на следующий год целей и не навредить самооценке

В первую очередь необходимо ставить себе не завышенные цели, а вполне реалистичные. Например, если человек каждый год обещал себе похудеть, но безрезультатно, тогда надо запланировать хотя бы не потолстеть, отметила психолог.

«Если вы все равно даете себе какое-то обещание или установку, то напишите это на ярком листе бумаги, указав конкретные сроки и план действий. Причем зафиксировать его надо как уже выполненное. Например: 27 сентября я счастливая, стройная и здоровая. Помимо этого, надо еще и сделать заставку на телефоне и часах в цвет этой яркой бумаги. Чтобы каждый раз, когда вы пользовались гаджетами, автоматически вспоминали о своем желании», — рассказала Полина Токарева в беседе с «ФАН».