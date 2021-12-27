Как достичь поставленных на следующий год целей и не навредить самооценке
В первую очередь необходимо ставить себе не завышенные цели, а вполне реалистичные. Например, если человек каждый год обещал себе похудеть, но безрезультатно, тогда надо запланировать хотя бы не потолстеть, отметила психолог.
«Если вы все равно даете себе какое-то обещание или установку, то напишите это на ярком листе бумаги, указав конкретные сроки и план действий. Причем зафиксировать его надо как уже выполненное. Например: 27 сентября я счастливая, стройная и здоровая. Помимо этого, надо еще и сделать заставку на телефоне и часах в цвет этой яркой бумаги. Чтобы каждый раз, когда вы пользовались гаджетами, автоматически вспоминали о своем желании», — рассказала Полина Токарева в беседе с «ФАН».
Между тем обещания не должны быть слишком конкретными, поскольку это помешает их выполнению. Ведь современный мир настолько изменчив, что, несмотря на все старания человека, некоторые планы становятся просто неосуществимы. Как сообщила Токарева, как вариант может отмениться желанная поездка на море из-за закрытия границ. В связи с чем рекомендуется делать упор на духовные вещи, вроде «я люблю и любима» и «я научусь любить себя».
Сильно корить себя за невыполненные планы не стоит, так можно только подорвать свое психоэмоциональное здоровье.
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