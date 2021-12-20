От предпочтений до критики: вещи, за которые ни в коем случае нельзя оправдываться

Отказ отвечать на неудобный вопрос

Американский психолог Моника Фануччи однажды провела исследование и доказала, что любого человека можно выбить из колеи бестактным, некорректно поставленным и несвоевременным вопросом, который является вторжением в личное пространство и навязыванием правил. В таком случае не надо отвечать на неудобный вопрос и тем более оправдываться.

Равнодушие к трендам и стандартам

Взрослому человеку также не стоит оправдываться за то, что он не разбирается в последних модных тенденциях и не определяет марки одежды или музыкальных исполнителей, которые сейчас в тренде. Об этом сообщил LIFE.

Привычка ценить свое время

Человек, который ценит свое время, вызывает у адекватных людей уважение. В связи с чем не надо чувствовать себя неудобно, если пораньше ушли из неподходящей компании, с концерта или своевременно покинули рабочее место.

Критика со стороны

Австрийский корпоративный психолог Коин Шали доказал, что конструктивная критика способствует личностному росту. Тогда как деструктивной критики надо избегать и ни в коем случае не оправдываться.

Отсутствие детей

По мнению советского психолога Ольги Аджварии, все, что касается личной жизни, не требует оправданий.

Право рассчитывать на близких

Каждый человек может полагаться на своих близких людей, а те не должны вынуждать его за это оправдываться.

Неудобные, но важные вопросы

Держать при себе свое мнение люди считают этичным, однако это не так. В некоторых случаях действительно необходимо задать волнующий вопрос и не оправдываться за него, отметил бельгийский психолог Людо Ван дер Вин.

Потребность постоянно развиваться

Если человек относится к тем немногим людям, которые предпочитают не плыть по течению, а стремятся покорять вершины, важно не оправдываться. Ведь донести свою точку зрения тем, кто привык довольствоваться малым, весьма трудно.

Предпочтения и вкусы

О вкусах не только не спорят, но и не оправдываются за них, поскольку это бессмысленно.

Политические и религиозные взгляды

Формирование мировоззрения связано с базовыми представлениями о жизни. Заводить подобные беседы с незнакомцами бесполезно и даже чревато конфликтом, а в компании друзей можно поделиться своим мнением и взглядами, однако не надо оправдываться, если они не совпадают.