Ждет ли вас богатство в 2022 году: финансовый прогноз от звездного нумеролога

Ждет ли вас богатство в 2022 году: финансовый прогноз от звездного нумерологаСпециально для Passion.ru
Энергетический нумеролог Любовь Лихтман специально для читателей Passion.ru составила финансовый прогноз. Если коротко: готовьтесь быть обеспеченнее не только духовно!
Любовь Лихтман
Энергетический нумеролог, автор блога @libi_likhtman
С точки зрения нумерологии в основе 2022 года лежит число «6» (2+0+2+2=6).
Шестерка притягивает деньги (наконец-то, да?), поэтому только-только наступивший год для многих будет в финансовом и карьерном плане вполне благоприятным. Вы можете исполнить многие, даже самые амбициозные задачи, которые еще пару лет назад казались абсолютно недостижимыми. Этот год также очень благоприятен для любых инвестиций, особенно касающихся семьи, карьеры и творчества. Вы можете получить значительно больше бонусов, чем вложили. Но, как обычно, есть несколько важных условий.
6 правил финансового роста
1. Целеполагание
Шестерка отвечает за доходы, за финансовое благополучие и карьеру. Но не за просто кое-как работать и получать деньги. Нужно стремиться быть лучшим и давать лучший результат, несмотря ни на что.
2. Профессионализм и экспертиза
Сильный потенциал шестерки — это мастерство и экспертиза. Портрет человека, к которому благосклонна энергия года, таков: это профессионал, который постоянно самосовершенствуется. В этом аспекте очень результативными будут инвестиции в обучение, повышение квалификации, развитие soft skills — внутренних качеств. А вот марафоны желаний лучше отложить (тем более что про них в конце прошлого года и так было сказано немало). Именно в случае планомерного обучения и целеполагания (пункт № 1) вам не придется опасаться конкуренции, сокращений, потому что они будут вам не страшны. Если вы давно хотели повысить квалификацию, 2022 год — лучшее время для этого.
3. Рутина
Шестерка — это упорная планомерная работа, рутина, которая может раздражать, но если вы сосредоточитесь и поработаете над самодисциплиной, то увидите, что к концу года собрали очень хороший «урожай».
4. Скромность
Шестерка — это про труд, часто скучный, монотонный и порой утомительный. Если отвлекаться на окружающих, ежедневно ища радости и веселья в буднях, можно не заметить, как ушли в «минус». Обратная сторона числа «6» — сплетни, интриги, скандалы, болезнь... тут уж будет не до работы и денег. Двойка в числе года — очень сильная энергия, которая может, как на лифте, поднять вверх, на новый уровень, а может… и на минус 20-й спустить. Поэтому девиз года — это умеренность в жажде удовольствий!
5. Новые навыки и подходы
Энергия шестерки всегда про творчество и креатив. Нельзя будет использовать только старые инструменты в карьере, старые принципы, одни и те же подходы. Шестерка — это новаторство. Предлагайте свои свежие идеи — ваши намерения и труд принесут вам успех (при условии соблюдения пунктов № 2 и № 3, так как «гениальные идеи» нужно упорно и планомерно претворять в жизнь).
6. Берите все в свои руки. Не ждите!
Итак, 2022 год просто заряжен деньгами, надо их просто взять. И очень многим удастся увеличить свой доход, подняться по карьерной лестнице. Чего вам желаю от души!
Как пробить финансовый потолок
Рассчитав блокирующий показатель, легко запустить перемены в жизни. Ко мне нередко обращаются с вопросом, как увеличить доход. Человек неленив, трудится, но не видит роста. Как пробить финансовый потолок?
Фото: freepik.com
Для расчета понадобится только год вашего рождения и честный взгляд на себя. Нумерология — это не диагноз, не приговор. А только указание направления, куда движутся энергии, которые вам могут как помогать, так и мешать.
Для расчета нужно сложить все цифры вашего года рождения. Если у вас получится число больше 22, нужно вновь сложить цифры между собой.
Например, если вы родились в 1983 году: 1+9+8+3=21. Ваше число 21.
Если вы родились в 1986: 1+9+8+6= 24=2+4=6. Ваше число 6.
Узнайте свой камень преткновения:
2 — доверяйте людям, проработайте эгоизм.
3 — наладьте отношения с мамой. Создавайте красоту вокруг себя (дома, на рабочем месте).
4 — учитесь брать ответственность на себя, признавать свои ошибки и исправлять их. Проработайте отношения с отцом.
5 — получайте новые знания и передавайте их в мир. Укрепляйте семью.
6 — манипуляции людьми, корысть и недоверие — все это может блокировать ваш денежный поток. Искореняйте эти проявления в вас.
7 — прописывайте свои цели, идите к ним. Упершись в «потолок», обязательно пробивайте его. Если вы окажетесь без движения в жизни, ваши финансы «утекут».
8 — вам нужен баланс во всем: в эмоциях, привычках, в отношениях с деньгами.
9 — в любимом деле вам необходимо достигать мастерства. Поверхностность блокирует финансовый поток. Создайте комьюнити, передавайте свои знания людям.
10 — доверяйте Вселенной, замечайте знаки и используйте все возможности, которые вам дает она.
11 — научитесь уступать в спорах. Направьте вашу силу не для разжигания конфликтов и подавления, а на спорт.
12 — научитесь говорить «нет». Поднимайте самооценку, проработайте «жертву». Служите людям, отдавая что-то полезное окружающим и миру.
13 — доводите до конца начатое, не распыляйтесь. Принимайте перемены, не тащите за собой прошлое.
14 — проработайте зависимости, научитесь терпению и умеренности (в тратах тем более). Найдите хобби — занятие творчеством может усилить ваш денежный поток.
15 — аккуратнее с «шальными» деньгами, не польститесь на «нечестные» богатства. Энергия коварная: сегодня вы на коне, завтра все потеряете. Важна экологичность в отношении с деньгами.
16 — будьте благодарны за перемены, даже если они очень болезненны. Духовный рост, понимание законов Вселенной помогут вам приумножить свой денежный поток.
17 — вам надо «светить» людям. Не бойтесь быть ярким, нестандартным. Чем заметнее вы и ваше дело, тем мощнее ваш денежный поток. Проработайте гордыню.
18 — проработайте страхи (страх безденежья тоже). Визуализация у вас отлично работает, главное — не «улететь» в своих образах: визуализируем и делаем реальные шаги вперед, к цели.
19 — не бойтесь быть заметным. Станьте лидером, не подавляйте свой потенциал. Выбирайте деятельность, полезную людям.
20 — гармонизируйте отношения с родственниками, примите своих близких. Развивайте интуицию. Не бойтесь перемен, идите в них, создавайте перемены самостоятельно.
21 — аккуратнее с кредитами, не давайте в долг. Расширяйте свое сознание, не действуйте по шаблону. Не бойтесь масштабных проектов.
22 — проработайте все, в чем вы несвободны. И не ограничивайте свободу других. Не цепляйтесь за материальное. Чем свободнее вы в отношении себя, других и денег, тем легче деньги приходят в вашу жизнь. Но помните, что свобода — это не распущенность.
Фото: freepik.com
Подумайте о своих блокирующих показателях, они не так просты, как кажутся на первый взгляд.
Ну и помните, что числа числами, энергия энергиями… а здравый смысл — главное. Работать тоже надо.
Прорабатывая блокирующие показатели и занимаясь любимым делом, делая его сегодня лучше, чем вчера, вы точно расширите ваш денежный поток.
Процветания вам!
Фото: freepik