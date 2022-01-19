Ждет ли вас богатство в 2022 году: финансовый прогноз от звездного нумеролога

Сильный потенциал шестерки — это мастерство и экспертиза. Портрет человека, к которому благосклонна энергия года, таков: это профессионал, который постоянно самосовершенствуется. В этом аспекте очень результативными будут инвестиции в обучение, повышение квалификации, развитие soft skills — внутренних качеств. А вот марафоны желаний лучше отложить (тем более что про них в конце прошлого года и так было сказано немало). Именно в случае планомерного обучения и целеполагания (пункт № 1) вам не придется опасаться конкуренции, сокращений, потому что они будут вам не страшны. Если вы давно хотели повысить квалификацию, 2022 год — лучшее время для этого.

3. Рутина

Шестерка — это упорная планомерная работа, рутина, которая может раздражать, но если вы сосредоточитесь и поработаете над самодисциплиной, то увидите, что к концу года собрали очень хороший «урожай».

4. Скромность

Шестерка — это про труд, часто скучный, монотонный и порой утомительный. Если отвлекаться на окружающих, ежедневно ища радости и веселья в буднях, можно не заметить, как ушли в «минус». Обратная сторона числа «6» — сплетни, интриги, скандалы, болезнь... тут уж будет не до работы и денег. Двойка в числе года — очень сильная энергия, которая может, как на лифте, поднять вверх, на новый уровень, а может… и на минус 20-й спустить. Поэтому девиз года — это умеренность в жажде удовольствий!

5. Новые навыки и подходы

Энергия шестерки всегда про творчество и креатив. Нельзя будет использовать только старые инструменты в карьере, старые принципы, одни и те же подходы. Шестерка — это новаторство. Предлагайте свои свежие идеи — ваши намерения и труд принесут вам успех (при условии соблюдения пунктов № 2 и № 3, так как «гениальные идеи» нужно упорно и планомерно претворять в жизнь).

6. Берите все в свои руки. Не ждите!

Итак, 2022 год просто заряжен деньгами, надо их просто взять. И очень многим удастся увеличить свой доход, подняться по карьерной лестнице. Чего вам желаю от души!

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