Как притянуть к себе то, о чем вы мечтаете, без марафонов: колонка Екатерины Образцовой

Каковы же основные правила не только продуктивных мечтаний, но и, в принципе, счастья? Давайте попробуем разобраться.

Начнем с настройки на день. Замечали такое — облила блузку кофе и говоришь сама себе: «День насмарку, все с утра идет наперекосяк». Задала атмосферу: все валится из рук, раздражает, везде опаздываешь, ничего не получается. А все почему? С самого утра сама себя настроила на неудачу. А как правильно? Ну облила блузку, бывает. Это к деньгам! Или на удачу. Создайте сами себе примету и правило: неудача не должна настраивать вас на негатив.

Кстати, хороший совет: не верьте в плохие приметы про черную кошку, зеркало разбитое, например. Верьте в хорошие и создавайте себе их сами. Настраивайте свой мозг на позитив. Например, пусть любая зеленая иномарка будет к деньгам. Или вам не пришлось долго стоять на светофоре, потому что зажегся зеленый свет сразу, как вы подошли. Это к удаче!