Как притянуть к себе то, о чем вы мечтаете, без марафонов: колонка Екатерины Образцовой

Как притянуть к себе то, о чем вы мечтаете, без марафонов: колонка Екатерины ОбразцовойЭксперт по финансовой грамотности — об основных правилах не только продуктивных желаний
Екатерина Образцова
Эксперт по финансовой грамотности и денежному мышлению. Сертифицированный бизнес-тренер. Успешный инвестор и предприниматель с действующим бизнесом, автор блога @iamobraztsova
Каковы же основные правила не только продуктивных мечтаний, но и, в принципе, счастья? Давайте попробуем разобраться.
Начнем с настройки на день. Замечали такое — облила блузку кофе и говоришь сама себе: «День насмарку, все с утра идет наперекосяк». Задала атмосферу: все валится из рук, раздражает, везде опаздываешь, ничего не получается. А все почему? С самого утра сама себя настроила на неудачу. А как правильно? Ну облила блузку, бывает. Это к деньгам! Или на удачу. Создайте сами себе примету и правило: неудача не должна настраивать вас на негатив.
Кстати, хороший совет: не верьте в плохие приметы про черную кошку, зеркало разбитое, например. Верьте в хорошие и создавайте себе их сами. Настраивайте свой мозг на позитив. Например, пусть любая зеленая иномарка будет к деньгам. Или вам не пришлось долго стоять на светофоре, потому что зажегся зеленый свет сразу, как вы подошли. Это к удаче!
Фото: freepik.com
Все мои студентки отмечают, насколько это делает их счастливее и успешнее. Ведь все начинается с настроя. Есть несколько простых трюков, которые вам помогут.
Заведите дневник благодарности. Даже самый тяжелый день станет чуточку лучше, если вечером, подводя его итог, вы вспомните хотя бы какие-то мелочи. Прохожий улыбнулся, солнышко согревало ваше лицо или красиво освещало кабинет на работе, встретили забавную собачку на прогулке. Наша жизнь состоит из таких мелочей, и именно они способны сделать нас счастливее.
О чем вы мечтаете? О богатстве? Может, о большой крепкой семье? Любящем мужчине или большом бизнесе? Вы грезите о чем-то, но часто судьба разбивает вашу мечту о жестокую реальность? Мужчины изменяют и уходят, деньги вытекают из рук, а бизнес не клеится?
А что, если вам мешают ваши негативные установки? Подумайте. Они повсюду: опыт родителей и знакомых, фразы из кино и сериалов, ситуации из детства… Все откладывается у нас в голове, и вы тащите это, как огромный тяжелый рюкзак. Приведу пример достаточно распространенный: мечтаю выйти замуж, но вокруг одни изменщики, предатели или просто недостойные моего внимания. Я никогда не найду своего принца на белом «Бентли».
Фото: freepik.com
Очень часто мы смотрим на негативный опыт в собственной семье. Например, если родители разведены по причине измен или много подруг с таким опытом. В конце концов, существуют тысячи фильмов и сериалов, в которых обязательно будет такой сценарий. Где уж тут позитивно смотреть на жизнь, когда вокруг одни доказательства того, что «все мужики сво…». Но нет! Именно ты достойна настоящей любви. И вовсе не все мужчины мира плохие и изменяют своим женам. Подумай, выпиши все свои негативные установки и придумай им опровержение. Любое.
Например
Установка: «Все мужчины изменяют». Опровержение: «А я знаю примеры пар, которые счастливо живут много-много лет вместе».
Одна из моих учениц очень боялась отношений, ведь любовь — это всегда боль. Мужчины изменяли, бросали, предавали и даже издевались над ней. Казалось, надежды нет. Выяснилось, что она просто решила, будто недостойна любви, так как, по ее мнению, недостаточно хороша, сравнивая себя с каким-то собственным идеалом и другими девушками. А тянулось все из семьи и ближайшего окружения, где все так или иначе страдали в отношениях и всем рассказывали, что не бывает нормальных семей, где муж с женой друг другу верны и относятся с уважением… «Все так живут».
Ну ладно, поговорим о другой любви. О деньгах.
Фото: freepik.com
Замечали такое, что чуть-чуть налаживается ситуация, начинаешь чувствовать себя свободнее… И понеслась: сломался зуб, машина, нужна какая-то срочная покупка или что-то в таком духе. Вот появились «лишние» деньги и тут же они утекают сквозь пальцы.
Или просто не получается найти прибыльное дело, работу мечты и вообще найти себя в мире. Здесь тоже все начинается с мышления. Люблю приводить пример: «Можно быть хоть трижды грамотным финансово, но, если ты не мыслишь как миллионер, тебе им не быть». Банально: бухгалтеры отлично разбираются в финансах, но много ли из них богачей? Вряд ли. А во всем виновато неправильное, не богатое мышление.
Составим список фраз-паразитов, которые мы используем каждый день:
- Денег нет;
- Я не могу себе это позволить;
- Не за что;
- Надо экономить;
- Надо затянуть пояс;
- Подешевле;
- Мало денег;
- Денег много не бывает.
И так далее. Мы их и не замечаем, а они делают нам программу и ограничивают наше мышление. Именно поэтому постоянно происходят ситуации, когда возникают неожиданные траты или не везет с работой. Вы просто закрылись для этого денежного потока и сами себе поставили потолок. Вот у вас есть такой доход, а выше прыгнуть не получается. Головой бьемся, а пробить невозможно. Потому что «денег нет» или «опять я все спущу на ерунду». Заменяем эти слова-паразиты на другие, богатые: не «нету денег», а «у меня другие приоритеты», не «дорого», а «необоснованно цену завысили».
Фото: freepik.com
Снова приведу пример. В этом году на ступени «Мышление миллионера» у меня были девочки с разными проблемами: кто-то жестко экономил во всем, кто-то, наоборот, тратил все до копеечки, потому что просто иначе не может. А кто-то нашел у себя самый настоящий страх денег.
Да, и такое тоже бывает. Работа с этими типами мышления разная, масштабная и для многих эмоционально тяжелая, потому что мы несем эти установки и поведение за собой из года в год. И все это закреплено на уровне подсознания. А с ним надо бороться.
Самое масштабное — страхи, обиды и другие неприятные эмоции.
Я уже говорила о страхе быть богатой. Ведь богатых грабят, деньги можно потерять и остаться бомжом, и вообще это такая ответственность, это жизнь с постоянным ощущением страха.
А бывает наоборот: человек приходит в ужас от того, что никогда не сможет накопить, например, на отпуск с семьей или квартиру. Он старается, но что-то мешает. У одной моей студентки доходило даже до психосоматических болей от постоянных переживаний за свое будущее. А еще от страха показаться в чьих-то глазах неудачником, который не умеет зарабатывать.
Вы ведь знаете такие примеры? Или сами страдаете тем же?
Это тоже тема установок. Но иногда нам мешают и обиды. Проблемы из детства или более осознанного возраста могут нам мешать строить счастливую жизнь.
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Очень люблю пример одной из своих студенток-первооткрывательниц. У нее была обида на отца, они даже не общались долгое время. В ходе курса у них наладились отношения, с ее плеч упал огромный груз обид, а после этого у нее буквально открылся денежный поток. Ведь работа с родом, в частности с мужской линией, — это работа с энергией денег и изобилия.
Да что далеко ходить, я сама совершила квантовый скачок в финансах, проработав отношения со своей семьей. И это не только о деньгах — ведь эти переживания отравляют нашу жизнь многие годы.
Да, к сожалению, нельзя стать счастливее, просто думая о том, что бы ты хотел иметь в жизни. Это на самом деле тяжелая работа над собой, эмоционально затратная, полная сопротивления и слез.
Но потом наступает такое облегчение, словно в душном темном помещении распахнулось большое окно, в комнату ворвался солнечный свет и свежий воздух и с улицы донеслось шуршание листвы и пение птиц. А с плеч падает огромный бетонный блок, который мы тащим за собой годами, думая, что это норма. Так ведь все живут. Или нет?
Фото: freepik, pixabay