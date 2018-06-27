Что съесть, чтобы все наладилось: кулинарный гороскоп на июль-2018

Овен
Представители этого знака любят нарезанные или приготовленные овощи, например, картофель, капусту, свеклу и даже редис. Любят Овны и бобовые — горох, фасоль: это источник белка. И, конечно, в этом месяце им стоит включить в свой рацион как можно больше зелени, например, петрушку. Она содержит идеальный набор солей и активаторов обмена веществ. Из фруктов им стоит выбирать яблоки (в них много железа и витамина С), бананы и цитрусовые. На зиму можно уже насушить для чая барбарис, черноплодную рябину, облепиху, шиповник, чернику, боярышник.
Телец
Самое главное для Тельцов — научиться медленно и тщательно пережевывать пищу. Умеете ли? Основной упор в питании: свекла, морковь, картофель, цветная капуста, огурцы, лук, шпинат, зеленый салат. Для щитовидки — морская капуста, морская рыба. По мере возможности следует вводить в рацион орехи. Из фруктов в середине лета наиболее полезны сливы, абрикосы, айва, персики.
Близнецы
Яйца, сыр, орехи, особенно фундук, полезны Близнецам. Энергию для мозга этот знак зодиака берет из... злаков. Для поддержания работы нервной системы Близнецы нуждаются в повышенном потреблении калия и витаминов группы В. Естественными источниками калия являются капуста, картофель, инжир, изюм, баклажаны, кабачки. Ешьте их в июле как можно больше.
Рак
В июле рацион Раков прекрасен: исключительно белое мясо — запеченное, рыба — отварная. А вот на молоко возможна аллергическая реакция. Ракам необходим селен, натуральными источниками которого являются сернистые минеральные воды, чеснок. Энергетическая соль — фтористый кальций — играет важную роль в регуляции водно-солевого баланса организма. Если вы верите в магию, то такая соль поможет вам очиститься от отрицательной энергии.