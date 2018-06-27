Что съесть, чтобы все наладилось: кулинарный гороскоп на июль-2018

Представители этого знака любят нарезанные или приготовленные овощи, например, картофель, капусту, свеклу и даже редис. Любят Овны и бобовые — горох, фасоль: это источник белка. И, конечно, в этом месяце им стоит включить в свой рацион как можно больше зелени, например, петрушку. Она содержит идеальный набор солей и активаторов обмена веществ. Из фруктов им стоит выбирать яблоки (в них много железа и витамина С), бананы и цитрусовые. На зиму можно уже насушить для чая барбарис, черноплодную рябину, облепиху, шиповник, чернику, боярышник.

Телец