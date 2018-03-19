Вам понадобится:

утиная печень — 100 г

коньяк — 1 ч. ложка

портвейн — 1 ч. ложка

соль

перец

пюре из айвы — 40 г

малиновый мармелад — 40 г

бриошь — 2 шт.

Приготовление:

Утиную печень обработать и нарезать произвольными кусками. Посолить, поперчить, залить коньяком и портвейном, поставить в холодильник и дать промариноваться в течение 12 часов (можно на ночь). Духовку разогреть до 85 градусов. Оставить в духовке, не накрывая крышкой, настоявшуюся в портвейне и коньяке фуа-гра на 25 минут. Масло при этом добавлять не нужно — печень сама даст жир. Форму для террина выстелить пищевой пленкой таким образом, чтобы свободные края свисали с бортиков. Сформовать террин: для этого в форму ложкой ровным слоем выложить слегка обжаренную фуа-гра, аккуратно примять. Завернуть свисающие края пленки, чтобы плотно закрыть весь террин, сверху придавить грузом и поставить в холодильник для застывания. Чтобы террин хорошо схватился, держать его в холодильнике нужно не менее шести часов. При подаче украсить пюре из айвы и малиновым мармеладом или вареньем из ягод.

Фото: архив кафе