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Уникальный рецепт от кафе «Дружба» и шеф-повара Ивана Яковлева. Попробуйте приготовить!

Вам понадобится:

  • утиная печень — 100 г
  • коньяк — 1 ч. ложка
  • портвейн — 1 ч. ложка
  • соль
  • перец
  • пюре из айвы — 40 г
  • малиновый мармелад — 40 г
  • бриошь — 2 шт.

Приготовление:

Утиную печень обработать и нарезать произвольными кусками. Посолить, поперчить, залить коньяком и портвейном, поставить в холодильник и дать промариноваться в течение 12 часов (можно на ночь). Духовку разогреть до 85 градусов. Оставить в духовке, не накрывая крышкой, настоявшуюся в портвейне и коньяке фуа-гра на 25 минут. Масло при этом добавлять не нужно — печень сама даст жир. Форму для террина выстелить пищевой пленкой таким образом, чтобы свободные края свисали с бортиков. Сформовать террин: для этого в форму ложкой ровным слоем выложить слегка обжаренную фуа-гра, аккуратно примять. Завернуть свисающие края пленки, чтобы плотно закрыть весь террин, сверху придавить грузом и поставить в холодильник для застывания. Чтобы террин хорошо схватился, держать его в холодильнике нужно не менее шести часов. При подаче украсить пюре из айвы и малиновым мармеладом или вареньем из ягод.

Фото: архив кафе

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