9 простых и эффективных способов обновить свой дом

Обратить внимание на двери

Как известно, театр начинается с вешалки, а дом — с прихожей. А точнее, с входной двери. Ведь это первое, что бросается в глаза, когда вы входите в квартиру. Тем более что правильная дверь преобразит ваше жилище и сделает его современным и стильным. То же самое касается и дверей в комнаты. Проследите за тем, чтобы они гармонично сочетались между собой, так вы сможете создать иллюзию дорогого дизайнерского ремонта.

Создайте эффект целостности

Повторим еще раз: необходимо четко следить за тем, чтобы все элементы в доме и сама отделка комнат гармонично сочетались между собой, а не выглядели самой настоящей безвкусицей, которая способна свести на нет все ваши старания.

Заменить ковры или отказаться от них

Вы спросите, имеем ли мы в виду старые синтетические ковры непонятной расцветки на стенах? Да, их тоже. Но начнем с тех, что покрывают ваш пол. Чтобы ваш дом выглядел аккуратным и современным, регулярно чистите ковры, а если видите, что ковер потерял свой товарный вид, замените его без сожаления. И не забывайте о придверном коврике: чем чище и аккуратнее он будет, тем лучшее впечатление будут производить ваши апартаменты.