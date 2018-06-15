9 простых и эффективных способов обновить свой дом

Обратить внимание на двери
Как известно, театр начинается с вешалки, а дом — с прихожей. А точнее, с входной двери. Ведь это первое, что бросается в глаза, когда вы входите в квартиру. Тем более что правильная дверь преобразит ваше жилище и сделает его современным и стильным. То же самое касается и дверей в комнаты. Проследите за тем, чтобы они гармонично сочетались между собой, так вы сможете создать иллюзию дорогого дизайнерского ремонта.
Создайте эффект целостности
Повторим еще раз: необходимо четко следить за тем, чтобы все элементы в доме и сама отделка комнат гармонично сочетались между собой, а не выглядели самой настоящей безвкусицей, которая способна свести на нет все ваши старания.
Заменить ковры или отказаться от них
Вы спросите, имеем ли мы в виду старые синтетические ковры непонятной расцветки на стенах? Да, их тоже. Но начнем с тех, что покрывают ваш пол. Чтобы ваш дом выглядел аккуратным и современным, регулярно чистите ковры, а если видите, что ковер потерял свой товарный вид, замените его без сожаления. И не забывайте о придверном коврике: чем чище и аккуратнее он будет, тем лучшее впечатление будут производить ваши апартаменты.
Добавить света
Хорошо, если вам повезло с квартирой, в которой имеются большие панорамные окна. Откажитесь от тяжелых штор и впустите в дом немного солнечного света. Вы увидите, как сразу преобразится ваш интерьер и улучшится настроение. Если размер окон оставляет желать лучшего или вам недостаточно дневного света, тогда приобретите несколько симпатичных светильников и разместите их там, где считаете нужным.
Оживить яркими аксессуарами
Чтобы ваш интерьер не выглядел скучно и старомодно, возьмите несколько симпатичных аксессуаров и элементов декора и украсьте вашу квартиру. Только выбирайте вещи контрастных оттенков, тогда они будут привлекать к себе внимание и станут своеобразной изюминкой.
Подобрать подходящий цвет для стен
Психологи утверждают, что не все цвета одинаково полезны (о влиянии того или иного оттенка на психику можно прочитать здесь), однако если вам удастся подобрать свой идеальный оттенок, то считайте, что половина дела сделана. Только прежде чем начать покраску стен, удостоверьтесь, что они не нуждаются в реставрации, иначе краска ляжет неровно и не получится того эффекта новизны, которого вы хотели добиться.
Обновить розетки и выключатели
Ничто так не портит первое впечатление, как пожелтевшие и сломанные розетки и выключатели. Поэтому обновите их, подобрав все в едином стиле, и не забудьте о старых пожелтевших термостатах и датчиках дыма. Только не вздумайте разбираться с этим самостоятельно, лучше пригласите специалиста.
Подарить вторую жизнь деревянным поверхностям
Окиньте взглядом поверхности из твердых пород древесины — действительно ли они выглядят достойно? Подберите новую морилку для древесины и обновите изношенные поверхности. Поверьте, что полученный результат превзойдет все ваши ожидания.
Приобрести комнатные растения и живые цветы
Комнатные цветы и букеты, аккуратно расставленные по всей квартире, улучшают атмосферу, добавляют уют и делают ваш интерьер более стильным и современным. К тому же, как утверждают эксперты, некоторые цветы способны очищать энергетику, а также привлекать счастье и финансовое благополучие в ваш дом.
Текст: Юлия Кальницкая
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