Немногие знают, что правильно подобранные комнатные растения могут привлечь в ваш дом позитивную энергию, успех и богатство, а также помогут найти настоящую любовь. Мы собрали несколько особо ценных экземпляров, которые действительно обладают своеобразными магическими свойствами и помогают настроиться на нужный лад.

Плектрантус (комнатная мята) — это растение поможет обрести гармонию, успокоит, а также избавит от бессонницы и стресса. Поэтому можно поставить цветок в спальной комнате и не переживать, что ночью вам будут лезть в голову всякие нехорошие мысли. Очень хорошо работает в паре с «денежным деревом».

Толстянка (крассула, или «денежное дерево») — весьма полезное растение. Считается, что у тех, кто приобрел этот цветок домой, всегда будут водиться деньги. Но стоит помнить, что если на растении преобладают мелкие листья, то это к мелочи в кармане, а если крупные — к хрустящим купюрам.

Хлорофитум (в народе его называют «брызги шампанского» или «семейное счастье») неприхотлив в уходе, но пользу приносит огромную. Данное растение подойдет тем, кто мечтает обрести стабильность и гармонию в семейных отношениях. Кроме того, цветок привлекает в ваш дом любовь и помогает добиться успехов в любых начинаниях.

Аихризон — с появлением этого растения в доме вы получаете счастье, любовь и процветание. И все в одном флаконе, заметьте. Это дерево действительно уникальное и пользуется огромной популярностью.