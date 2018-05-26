Берегите психику: цвета, которые лучше не использовать в интерьере

Коррекция эмоционального состояния цветом

Психологи уверяют, что скорректировать эмоциональное состояние человека не так уж и сложно. Например, если вы замечаете, что вы достаточно пассивны, тяжело идете на контакт и не спешите пробовать что-то новое, тогда попробуйте добавить в свой интерьер красные, оранжевые или ярко-желтые оттенки. Эти цвета действуют возбуждающе и помогут раскрыть ваш потенциал в полной мере.

Другое дело, если вы гиперактивная личность. В этом случае лучше избегать возбуждающих оттенков и отдать предпочтение синим, зеленым или светло-коричневым тонам. Эти цвета действуют умиротворяюще, помогают расслабиться и сконцентрироваться. Например, если площадь позволяет, оборудуйте в доме так называемый уголок релаксации и оформите его в синих тонах. Вы увидите, насколько спокойнее и умиротвореннее вы будете себя чувствовать.

Избегайте мрачности

И все же, несмотря на то, какие цвета вы обычно предпочитаете в одежде, в оформлении интерьера не рекомендуется использовать слишком мрачные угнетающие оттенки. Например, черный цвет хоть и способен добавить строгости и роскоши помещению, в качестве основного цвета будет негативно действовать на психику и вызывать самые мрачные мысли. Зато в качестве дополнительного цвета или в аксессуарах он будет смотреться весьма неплохо.

Избыток темно-коричневого оттенка также способен перегрузить пространство и вызвать быструю утомляемость. В итоге вам просто будет сложно долго находиться в таком помещении. Поэтому, если уж вы хотите использовать шоколадные оттенки, то комбинируйте их с желтым, зеленым или даже голубым цветом.

Еще один достаточно сложный цвет, который противоречиво действует на психику – фиолетовый. Поэтому постарайтесь не превращать свой интерьер в фиолетовое безумие и разбавляйте этот цвет белым, синим, красным или серым.

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