8 вещей в вашей спальне, которые убивают любовь

Старые газеты и журналы
Что касается старых бумаг, которые давно перестали быть актуальными, пожелтевшей стопки газет и потерявших свой лоск глянцевых журналов, то от них следовало избавиться сразу же в тот момент, когда они перестали представлять для вас интерес. И даже если вы их использовали в качестве подставки для цветов или просто как декор, то, согласно древнему восточному учению фэн-шуй, вы впустили в свою спальню чужую энергетику, которая не всегда бывает положительной. И чтобы избавиться от негатива и хандры, вам нужно перебрать всю эту макулатуру и оставить лишь то, что еще может быть полезным.
Беспорядок и хлам
Беспорядок и грязь могут вогнать в депрессию кого угодно. И о какой уж романтике тут можно говорить, когда вокруг вас разбросанные вещи и прочий мусор? Действительно, вам вряд ли захочется думать о сексе и прочих приятных вещах в грязной комнате, поэтому разберите хлам, а также проведите генеральную уборку и избавьтесь от ненужного.
Портреты других людей или фигурки животных
Казалось бы, зачем вешать в спальне фотографии друзей или вообще малознакомых людей? Однако есть и такие случаи. Эксперты уверяют, что картины, постеры или фотографии людей, которые не проживают в данной квартире, ни в коем случае не должны быть в вашей спальне. Иначе это можно расценивать как наблюдение кем-то третьим за вашим поведением в постели. Оно вам надо? Фигурки животных (особенно слоны или черепахи) имеют место быть, но не в той комнате, где вы отдыхаете и восстанавливаете свои жизненные силы.
Телевизор и другие гаджеты
Если вы хотите, чтобы ваша личная жизнь протекала бурно, никогда не размещайте в спальне телевизор! Это, по мнению психологов, сводит сексуальную активность на нет и мешает вашим отношениям. И не забывайте, что все электрические приборы генерируют электромагнитное поле, которое приводит к головным болям, проблемам с давлением и даже к негативным изменениям состава крови и концентрации гормонов. Поэтому если вы привыкли спать в окружении ноутбука, мобильного телефона и прочих гаджетов, то срочно задумайтесь о своем здоровье и «переселите» эти приборы в другую комнату. На всякий случай!
Аквариум
Сам по себе аквариум притягивает богатство и удачу, но только не в том случае, если он находится в спальне. Согласно учению фэн-шуй, аквариум с красивыми рыбками, являющийся носителем энергии стихии воды, может негативно влиять на спящих людей, а точнее вызывать различные проблемы со здоровьем. Поэтому любуйтесь своей золотой рыбкой в другой комнате, а не там, где находится супружеское ложе.
Декоративные фонтаны и водопады
Практически то же негативное воздействие на здоровье людей оказывают и декоративные фонтаны, и водопады. Все эти элементы декора, а также картины и фотографии с изображением воды не стоит вешать в спальне, иначе это может привести к регулярным головным болям и бессоннице. И тогда уж о сексуальной стороне жизни придется забыть надолго.
Обилие зеркал
Просто запомните, что большим зеркалам, так же, как и зеркальному потолку или шкафу-купе с зеркальными дверцами, не место в вашей спальне. Во-первых, по мнению психологов, зеркальные поверхности могут негативным образом влиять на ваши отношения и даже разрушить ваш брак, а во-вторых, согласно учению фэн-шуй, зеркало, размещенное в ногах кровати, плохо влияет на взаимоотношения партнеров, а напротив двери — забирает всю положительную энергию и вносит разлад и ссоры в вашу семью.
Живые растения
Комнатные растения, если они подобраны правильно, конечно, способны украсить любую комнату, кроме спальни. А все потому, что цветы обладают своей собственной энергетикой, которая может самым непосредственным образом влиять на вашу жизнь. Так, например, есть растения, которые не терпят присутствия мужчин и всячески «изгоняют» их из вашего дома. Или те, которые ухудшают самочувствие и препятствуют развитию ваших отношений.
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