8 вещей в вашей спальне, которые убивают любовь

Старые газеты и журналы

Что касается старых бумаг, которые давно перестали быть актуальными, пожелтевшей стопки газет и потерявших свой лоск глянцевых журналов, то от них следовало избавиться сразу же в тот момент, когда они перестали представлять для вас интерес. И даже если вы их использовали в качестве подставки для цветов или просто как декор, то, согласно древнему восточному учению фэн-шуй, вы впустили в свою спальню чужую энергетику, которая не всегда бывает положительной. И чтобы избавиться от негатива и хандры, вам нужно перебрать всю эту макулатуру и оставить лишь то, что еще может быть полезным.

Беспорядок и хлам

Беспорядок и грязь могут вогнать в депрессию кого угодно. И о какой уж романтике тут можно говорить, когда вокруг вас разбросанные вещи и прочий мусор? Действительно, вам вряд ли захочется думать о сексе и прочих приятных вещах в грязной комнате, поэтому разберите хлам, а также проведите генеральную уборку и избавьтесь от ненужного.

Портреты других людей или фигурки животных

Казалось бы, зачем вешать в спальне фотографии друзей или вообще малознакомых людей? Однако есть и такие случаи. Эксперты уверяют, что картины, постеры или фотографии людей, которые не проживают в данной квартире, ни в коем случае не должны быть в вашей спальне. Иначе это можно расценивать как наблюдение кем-то третьим за вашим поведением в постели. Оно вам надо? Фигурки животных (особенно слоны или черепахи) имеют место быть, но не в той комнате, где вы отдыхаете и восстанавливаете свои жизненные силы.