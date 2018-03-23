Как создать иллюзию генеральной уборки, потратив лишь 15 минут

Обратите внимание на разбросанную одежду и мусор

Чтобы создать иллюзию порядка, необходимо начать с самого простого. Провести так называемую экспресс-уборку, которая займет не больше пятнадцати минут. Итак, для начала окиньте взглядом квартиру, если заметите разбросанные вещи (одежду, которую давно пора было закинуть в стирку, грязные носки, вещи, которые вам просто лень было донести до шкафа), смело берите большой мусорный пакет и складывайте все туда. Нет, относить на свалку его не надо. Вы потом в спокойной обстановке переберете его содержимое и запустите наконец стиральную машину. Кстати, мусор, который вам тоже будет попадаться на глаза в процессе сортировки вещей, тоже можно складывать в отдельный пакет и затем спокойно отправить его в мусоропровод.

Уберите пол и грязную посуду

Итак, вы освободили все горизонтальные поверхности от разбросанной одежды, грязных вещей и мусора. Теперь переходим к основному этапу. Иногда вы вроде бы начистили все поверхности, но совершенно забыли о полах. И в итоге ваша квартира выглядит так, словно к швабре и тряпке вы не притрагивались уже очень давно. Поэтому мы рекомендуем взять пылесос и пройтись по всем видимым местам. Поверьте, это займет от силы несколько минут. Что касается грязной посуды, то если у вас есть посудомоечная машина, то вам несказанно повезло! Можно сложить туда кухонную утварь и запустить процесс очистки. Ну или просто сложить и забыть о ней на какой-то момент (пока гости не разойдутся по своим делам). Если такой чудо-техники у вас нет, то можно либо засучить рукава и быстро перемыть всю посуду, либо аккуратно спрятать ее в духовой шкаф, куда уж точно никто заглядывать не будет. Главное, не забудьте о том, что находится у вас в духовке!