Случайные связи: чем опасны и как защититься от нежелательных последствий

Не все заболевания интимной сферы, даже при условии инфицирования, сразу же определяются в результатах анализов. Основная проблема диагностики состоит в том, что у всех инфекций разный инкубационный период – время, прошедшее с момента заражения до появления симптомов. В каких-то случаях он занимает несколько дней, а в некоторых – месяцы. Однако за эти дни инфицированный человек уже может передать заболевание своему половому партнеру. Эти заболевания диагностируются с помощью ПЦР - метода полимеразной цепной реакции, для которого характерна высокая степень чувствительности.