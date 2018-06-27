Случайные связи: чем опасны и как защититься от нежелательных последствий

Не все заболевания интимной сферы, даже при условии инфицирования, сразу же определяются в результатах анализов. Основная проблема диагностики состоит в том, что у всех инфекций разный инкубационный период – время, прошедшее с момента заражения до появления симптомов. В каких-то случаях он занимает несколько дней, а в некоторых – месяцы. Однако за эти дни инфицированный человек уже может передать заболевание своему половому партнеру. Эти заболевания диагностируются с помощью ПЦР - метода полимеразной цепной реакции, для которого характерна высокая степень чувствительности.
- Выявление хламидии возможно уже через 1-3 дня с момента инфицирования. Но, если при первом обследовании наличие инфекции не подтвердилось, все же стоит повторить исследование через 2 недели.
- При сифилисе длительность инкубационного периода может достигать 90 дней, хотя заболевание может проявиться уже через 10. В среднем инфекция определяется уже в период 14-21 дней. Именно поэтому анализ крови на сифилис рекомендуется сдать два раза – лучше сделать это ориентировочно через 3 недели и через 3 месяца после незащищенного контакта.
- Диагностика гонореи основывается на выявлении возбудителя в отделяемом не только из гениталий, но и прямой кишки, глотки и глаза. При этом длительность инкубационного периода составляет от нескольких часов до 4 недель. Чувствительность методики снижается при отсутствии симптомов инфекции у мужчин, а также у женщин в мазках из цервикального канала (с целью исследования лучше брать вагинальное содержимое). Культуральное исследование при гонорее дает возможность не только выявить возбудитель, но и определить чувствительность к антибактериальным препаратам, но без симптомов диагностическая чувствительность данного теста также снижается до 50%.
- Микоплазму гениталиум, которую также относят к ИППП, можно выявить методом ПЦР в первые дни после инфицирования.
- Длительность инкубационного периода при трихомониазе составляет от 2 дней до пары месяцев, и на него влияют многие факторы, такие, как состояние иммунитета, прием антибактериальных препаратов и так далее. Трихомонаду можно обнаружить в свежих препаратах методом микроскопии.
- При герпесе иммуноглобулины в крови выявляются уже через 3 недели после инфицирования, но длительность инкубационного периода может составлять до 4 месяцев.
- Серологическое исследование на герпес нет смысла выполнять каждому пациенту. В обязательном порядке на герпес обследуются беременные женщины (особенно при подтвержденном генитальном герпесе у партнера), пациенты, у которых за год бывает более 2 необъяснимых периодов урогениатльных симптомов, в дискордантных по герпесу парах, то есть в случае подтвержденного герпеса у одного из половых партнеров.
- При ВИЧ инфекции инкубационный период от 20 дней – до одного года, в среднем около 3 месяцев, в случае инфицирования гепатитом С - до 140 дней, В - до 6 месяцев. Обычно забор крови для анализа на ВИЧ и гепатиты производится через 3 месяца-полгода после незащищенного акта.
При подозрении на возможное инфицирование необходимо обратиться к врачу для решения непростой задачи диагностики ИППП. Не стоит также забывать, что существует профилактический прием препаратов, который может предотвратить заражение, даже такой грозной инфекцией, как ВИЧ.
Автор: Ксения Василевская
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