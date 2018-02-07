О чем же еще говорить гинекологу в День всех влюбленных? Нет, не только о половых инфекциях… Хотя о них — в первую очередь!

Наталия Артикова гинеколог

Как бы мы ни боролись за равенство полов, мужское тело в своей биологии более устойчиво к некоторым заболеваниям, чем женское. Логично, что у многих возникает вопрос: как возможные проблемы партнера могут повлиять на женское здоровье? Половые инфекции Начнем с того, что лежит на поверхности: ИППП — инфекции, передающиеся половым путем. Напомню, что к ним относят хламидиоз, гонорею, сифилис, трихомониаз, герпес (как 1-го, так и 2-го типа), ВИЧ, ВПЧ, лобковые вши. Анатомия женщина такова, что ее организм более восприимчив к этим патогенным простейшим, бактериям и вирусам по нескольким причинам: слизистая влагалища гораздо более тонкая, хрупкая и ранимая, чем кожа на половом члене;

женщина «принимает» в себя биологический материал и определенное время его сохраняет, а мужчина, наоборот, выплескивает;

влагалище, где темно, тепло и оптимально влажно, — идеальный термостат для роста многих микроорганизмов.