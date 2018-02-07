Неприятные заболевания, которые можно получить от своего партнера
Как бы мы ни боролись за равенство полов, мужское тело в своей биологии более устойчиво к некоторым заболеваниям, чем женское.
Логично, что у многих возникает вопрос: как возможные проблемы партнера могут повлиять на женское здоровье?
Половые инфекции
Начнем с того, что лежит на поверхности: ИППП — инфекции, передающиеся половым путем. Напомню, что к ним относят хламидиоз, гонорею, сифилис, трихомониаз, герпес (как 1-го, так и 2-го типа), ВИЧ, ВПЧ, лобковые вши. Анатомия женщина такова, что ее организм более восприимчив к этим патогенным простейшим, бактериям и вирусам по нескольким причинам:
- слизистая влагалища гораздо более тонкая, хрупкая и ранимая, чем кожа на половом члене;
- женщина «принимает» в себя биологический материал и определенное время его сохраняет, а мужчина, наоборот, выплескивает;
- влагалище, где темно, тепло и оптимально влажно, — идеальный термостат для роста многих микроорганизмов.
Именно поэтому даже случайное знакомство без долгосрочных обязательств для женщины с большей степенью вероятности завершится «секс-болезнью», чем для мужчины, которому ненадолго вскружила голову незнакомка.
К тому же женщины еще и достаточно беспечны: чаще путают симптомы ИППП с чем-то другим, например, с «молочницей». Необходимость ношения ежедневной прокладки нас абсолютно не напрягает. А вот для мужчины любая неурочная влага из головки полового члена — повод для жуткого беспокойства и похода к врачу. К доктору брутальный мачо обратится и в случае любого визуального изменения в эстетике его достоинства. Зато язвочки в результате поражения герпесом или сифилисом внутри влагалища могут долго оставаться незамеченными.
И самое главное: ИППП у мужчин, как правило не несут для них непоправимых последствий в виде бесплодия, у них не бывает внематочной беременности. Наиболее распространенная инфекция — ВПЧ, с которой ассоциирован рак шейки матки у женщин, в большинстве случаев вообще никак не сказывается на состоянии мужского здоровья.