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Кончита Вурст объявила, что уже много лет ВИЧ-положительна

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Фото из Instagram Кончиты Вурст
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29-летний победитель «Евровидения-2014» Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст, признался, что давно болен ВИЧ.

Многие из нас до сих пор не могут забыть фееричное выступление Кончиты Вурст — дамы с бородой — на «Евровидении-2014». Парень по имени Томас Нойвирт, который вышел на сцену в таком потрясающем образе, до сих пор с успехом записывает альбомы и снимается в фотосессиях. Также он, как выяснилось сегодня, борется... с ВИЧ.

«Настал тот день, когда мне пора избавиться от дамоклова меча в моей жизни: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, однако мой бывший друг угрожает рассказать обо всем. Я никому не дам права пугать меня и оказывать влияние на мою жизнь подобным образом», — заявил Том-Кончита в своем Instagram.

Напомним, сам Томас настаивает, что его альтер-эго — это совсем другой человек, и относиться к ним нужно по-разному. У Кончиты своя жизнь — и она даже была замужем за танцором Жаком Патриаком. Сейчас пара уже рассталась, отчасти поэтому Кончита, по ее словам, призналась в проблемах со здоровьем — чтобы предупредить будущих секс-партнеров.

Фото: Instagram

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