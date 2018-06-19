Почему в отпуске часто сбивается цикл и что с этим делать

Летний отпуск – повод расслабиться и не подчиняться жесткому графику. И женский организм тоже порой решает, что работать «по часам» теперь необязательно, менструальный цикл расстраивается, и календарик в телефоне совершенно бессилен подсказать вам, когда же теперь наступит «этот день». Кого винить и что делать? Попробуем разобраться.