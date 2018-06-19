Почему в отпуске часто сбивается цикл и что с этим делать

Расхожий афоризм про загадочность женской души на самом деле абсолютно применим и к телу тоже. Несмотря на то, что анатомически организм в XXI веке изучен досконально, процессы физиологии до сих пор не поддаются стопроцентному контролю.
Нормальный менструальный цикл является результатом нейрогормональных взаимоотношений между центральной нервной системой, гипоталамусом, гипофизом, яичниками и маткой. Процесс этой регуляции очень сложен и даже на сегодняшний день науке полностью не ясен.
Если все-таки попытаться проследить работу женского организма, то вырисовывается следующая схема:
- Первоначально наше тело чутко реагирует на любые изменения внешней среды: информация от всех интерорецепторов (специальных нервных окончаний, которые реагируют на раздражители) поступает в кору головного мозга, обрабатывается и передается в гипоталамус. Если, например, температурный режим изменился очень резко, то это уже причина для некоторых, пусть незначительных, нарушений на всех остальных этапах.
- Так или иначе, в гипоталамусе, на втором уровне, образуются так называемые рилизинг-гормоны – они необходимы, чтобы без сбоев шла работа женского организма на следующей ступени.
- Рилизинг-гормоны в свою очередь запускают выделение гормонов гипофизом — это можно считать третьим уровнем, необходимым для полноценного женского цикла.
- Под воздействием гормонов гипофиза, в яичниках происходит выработка собственно половых гормонов. Яичники, как все помнят из курса школьной анатомии, на протяжении каждого цикла претерпевают большие изменения — в них происходит рост и созревание фолликула, овуляция и появление желтого тела.
- На пятом уровне, происходят естественные циклические изменения с органами-мишенями (маткой и молочными железами), которые знакомы каждой женщине и приносят каждый месяц столько неудобств!