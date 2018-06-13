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Как самостоятельно определить начало овуляции и не ошибиться

Овуляция – это выход яйцеклетки из фолликула. Ее можно отследить при помощи УЗИ. Или можно сделать тест на овуляцию. Но некоторые женщины утверждают, что чувствуют ее без всяких вспомогательных средств. Вы не из таких?
Нина Антипова
врач-акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI

Формула овуляции

Знать, когда происходит овуляция, важно для решения двух вопросов: если женщина хочет забеременеть или если женщина выбирает календарный метод предохранения от беременности. Фертильный период – период, когда может произойти оплодотворение – длится примерно 6 дней: 5 дней до овуляции и день овуляции. Наиболее высокая вероятность зачатия в течение двух дней накануне и в день овуляции.

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Вычислять день овуляции математически имеет смысл, если у вас очень четкий и стабильный менструальный цикл. Длина первой фазы цикла варьируется. Вторая фаза более стабильна и составляет 14 дней. Соответственно, чтобы вычислить день овуляции, надо из длины цикла вычесть 14. В идеальном 28-дневном цикле овуляция приходится ровно на середину: 28-14 = 14. В коротком цикле она будет наступать раньше: например, при длине цикла 24 дня, овуляция придется примерно на 10-й день. В длинном – позже: 33-14 = 19. Для женщин, у которых менструальный цикл колеблется на несколько дней, формула усложняется: нужно учитывать продолжительность и самого короткого, и самого длинного цикла, вычислить среднее. И все равно цифра будет лишь приблизительная.

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