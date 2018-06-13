Как самостоятельно определить начало овуляции и не ошибиться

Вычислять день овуляции математически имеет смысл, если у вас очень четкий и стабильный менструальный цикл. Длина первой фазы цикла варьируется. Вторая фаза более стабильна и составляет 14 дней. Соответственно, чтобы вычислить день овуляции, надо из длины цикла вычесть 14. В идеальном 28-дневном цикле овуляция приходится ровно на середину: 28-14 = 14. В коротком цикле она будет наступать раньше: например, при длине цикла 24 дня, овуляция придется примерно на 10-й день. В длинном – позже: 33-14 = 19. Для женщин, у которых менструальный цикл колеблется на несколько дней, формула усложняется: нужно учитывать продолжительность и самого короткого, и самого длинного цикла, вычислить среднее. И все равно цифра будет лишь приблизительная.