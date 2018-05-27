Все, что вы хотели знать о педикулезе, но боялись спросить

Считается, что заболеванию наиболее подвержены дети. Это верно. Но объясняется опять же не особенностями детских организмов, а особенностями детского поведения: дети плотнее контактируют. Они могут сидеть, уставившись в один планшет и тесно соприкасаясь головами. Они запросто меняются шапками и бодаются лбами. Взрослые так себя не ведут. Поэтому так часто вспышка заболевания наблюдается в детских садах, школах и лагерях. При рукопожатии вши передаться не могут. То, что они способны перепрыгнуть с одного человека на другого, не более чем миф. Крыльев у них нет. Бытует мнение, что педикулез развивается у людей с низким иммунитетом или в ситуации стресса. Но и это не совсем так. Ослабление защитных сил организма, безусловно, является одним из факторов, который повышает риски возникновения любого заболевания. Но в случае с педикулезом это точно не основная из причин. Если в стрессе вы не клали голову на плечо к носителю вшей, то педикулезу взяться неоткуда.