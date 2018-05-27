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Все, что вы хотели знать о педикулезе, но боялись спросить

Вши у многих ассоциируются с грязью, бедностью и нищетой… Но нет, вполне благополучные дети и взрослые могут однажды обнаружить у себя в волосах насекомых. Откуда они взялись и как с ними бороться?
Валерий Горностаев,
врач-дерматовенеролог клиники «МЕДСИ» в Хорошевском проезде

Мифы о педикулезе

Педикулез — это заболевание, с которым связано множество мифов. Основной — это миф о нечистоплотности носителей. Якобы вши появляются из-за несоблюдения правил личной гигиены. Но это не так: как и любые паразиты, вши передаются здоровому человеку от инфицированного. Так что чисто теоретически заразиться может каждый. Чаще всего опасность представляют места общественного пользования и большого скопления людей, например, парикмахерские, бассейны, сауны.

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Считается, что заболеванию наиболее подвержены дети. Это верно. Но объясняется опять же не особенностями детских организмов, а особенностями детского поведения: дети плотнее контактируют. Они могут сидеть, уставившись в один планшет и тесно соприкасаясь головами. Они запросто меняются шапками и бодаются лбами. Взрослые так себя не ведут. Поэтому так часто вспышка заболевания наблюдается в детских садах, школах и лагерях. При рукопожатии вши передаться не могут. То, что они способны перепрыгнуть с одного человека на другого, не более чем миф. Крыльев у них нет. Бытует мнение, что педикулез развивается у людей с низким иммунитетом или в ситуации стресса. Но и это не совсем так. Ослабление защитных сил организма, безусловно, является одним из факторов, который повышает риски возникновения любого заболевания. Но в случае с педикулезом это точно не основная из причин. Если в стрессе вы не клали голову на плечо к носителю вшей, то педикулезу взяться неоткуда.

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