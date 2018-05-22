Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Инфекции, клещи и еще 3 веские причины, почему нужно регулярно стирать постельное белье

Ну что такого страшного может произойти, если постирать простыни и наволочки не сейчас, а через неделю или месяц? На самом деле разница есть, и пренебрежение элементарными правилами гигиены может грозить вам серьезными последствиями. Разбираемся, что может произойти, если у вас нет времени или желания менять постельное белье как можно чаще.

Испорченное белье

Если вы настолько устали, что у вас даже нет сил смыть макияж, то этим вы вредите не только своей коже в виде сухости, ранних признаков старения, а также воспалительных процессов, но и непосредственно постельному белью. Ведь частички макияжа остаются на простынях, наволочках и пододеяльниках, и дело не только в эстетике, но и в том, что на белье начинают размножаться бактерии, которые забиваются в волокна ткани и способствую быстрому изнашиванию постельных принадлежностей. Поэтому эксперты советуют обязательно очищать кожу специальными средствами, а также не лениться и устраивать большую стирку хотя бы раз в 7-10 дней.

Раздражение кожи или экзема

Как мы уже упоминали, грязные постельные принадлежности действуют не самым лучшим образом на вашу кожу. Дерматологи утверждают, что во время сна ваша кожа соприкасается с несвежим бельем, что приводит к раздражениям и появлению угревой сыпи. При этом самолечение может лишь усугубить данный процесс: если вы втираете различные мази или кремы в кожу перед сном, остатки средств обязательно останутся на простыни или наволочке, а это является отличной средой для размножения бактерий. Получается замкнутый круг. И в данном случае будет не лишним не только регулярно менять постельное белье, но и обратить внимание на те препараты, которые лучше впитываются и не оставляют жирных следов.

Различные инфекции

Помимо того, что грязное постельное белье вызывает воспаления кожи, оно может еще спровоцировать появление грибков и развитие инфекционных бактерий. Эксперты напоминают, что во сне все люди потеют, в результате чего на мокром матрасе может появиться один из видов плесени — кладоспориум, который, например, вызывает астму, пневмонию и грибковую инфекцию онихомикоз, которая, в свою очередь, негативно действует на кожу и ногти. Кроме того, можно получить такие заболевания, как паховый дерматомикоз, отрубевидный лишай и даже золотистый стафилококк. Согласно исследованиям ученых, в постельном белье, которое было в употреблении около недели, содержится примерно на 25 тысяч больше бактерий, чем, скажем, на дверной ручке.

Пылевые клещи

Бытовые клещи, питающиеся остатками человеческой кожи, — еще один «бонус» грязных постельных принадлежностей. Ученые посчитали, что в кровати с несвежим бельем их содержится около полутора миллионов, и они не только оставляют свои следы на вашей коже, но также могут вызвать проблемы с дыханием. Кроме того, в такой благотворной среде могут появиться и клопы, а это, как вы понимаете, еще более серьезные последствия для вашего здоровья. Кстати, чтобы избежать появления различных бактерий и других микроорганизмов, эксперты рекомендуют не только регулярно стирать постельное белье, но также хранить его в сухом и прохладном месте. Поэтому если ваши простыни чуть влажные, не спешите убирать их в шкаф, а лучше дождитесь полного высыхания и обязательно пройдитесь по ним горячим утюгом.

Сильная аллергия

Но больше всего проблем несвежее постельное белье может доставить людям, склонным к аллергии. Чтобы избежать появления аллергических реакций, эксперты советуют следить за тем, чтобы на вашем белье не появлялись бытовые клещи, плесень и грибок. Именно они приводят к серьезным проблемам со здоровьем, особенно если вы не можете похвастаться сильным иммунитетом. Поэтому лучше всего выбирать белье, изготовленное из гипоаллергенных материалов, способных отталкивать влагу. Также эксперты напоминают, что синтетические подушки необходимо менять каждые два года, а перьевые — каждые пять лет, не забывать регулярно стирать постельные принадлежности и пылесосить матрас. Таким образом вы сможете сохранить отличное самочувствие.

Фото: Shutterstock

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Саша Савельева показала мощный тыл на откровенном фото в купальнике: «Такая попа должна быть у каждой»
«Как у бабушки»: платье Анастасии Костенко за 227 тысяч рублей вызвало волну критики
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
«Избавился от обузы»: друзья Дмитрия Тарасова не скрывают презрения к Ольге Бузовой
Необычная внешность сына Татьяны Булановой взволновала Сеть