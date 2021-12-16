Опасный сон: что такое ночное апноэ и как оно сказывается на качестве жизни

В Москве появилась первая в стране Клиника сна, в которой проводится интересная диагностика: врач-сомнолог подключает специальные приборы, вы проводите в палате ночь, а утром узнаете, что спите… с риском для жизни. Согласно клиническим исследованиям, ночное апноэ — это минус 20% продолжительности и качества жизни.

Что такое ночное апноэ

Апноэ сна — это нарушение дыхания, при котором спящий человек перестает дышать на короткие периоды. Дыхание становится нерегулярным, с многократными остановками. Обструктивное апноэ сна — самый распространенный вид, который одновременно беспокоит как мужчин, так и женщин. Оно развивается при сужении или закрытии глотки или верхних дыхательных путей во время сна. Это наиболее распространенный тип апноэ.

В действительности многие даже не подозревают, что имеют такое нарушение у себя, потому что при остановках дыхания даже более одной минуты человек может продолжать спать как ни в чем не бывало (хотя это может происходить иногда 20-25 раз за ночь).

Признаки апноэ

К ночным признакам апноэ относятся: