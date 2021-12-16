Опасный сон: что такое ночное апноэ и как оно сказывается на качестве жизни

Опасный сон: что такое ночное апноэ и как оно сказывается на качестве жизниВ своей колонке именитый врач Константин Ронкин рассказал, к чему может привести остановка дыхания во сне
Константин Ронкин
Президент Бостонского института эстетической медицины в Бостоне (США), в Москве и в Санкт-Петербурге (РФ), профессор Университета Jaume I University (Испания), трендсеттер. Благодаря его научно-практической работе в РФ появилось лазерное отбеливание, капы Invisilign, а также новый принцип — нейро-мышечная стоматология.
В Москве появилась первая в стране Клиника сна, в которой проводится интересная диагностика: врач-сомнолог подключает специальные приборы, вы проводите в палате ночь, а утром узнаете, что спите… с риском для жизни. Согласно клиническим исследованиям, ночное апноэ — это минус 20% продолжительности и качества жизни.
Что такое ночное апноэ
Апноэ сна — это нарушение дыхания, при котором спящий человек перестает дышать на короткие периоды. Дыхание становится нерегулярным, с многократными остановками. Обструктивное апноэ сна — самый распространенный вид, который одновременно беспокоит как мужчин, так и женщин. Оно развивается при сужении или закрытии глотки или верхних дыхательных путей во время сна. Это наиболее распространенный тип апноэ.
В действительности многие даже не подозревают, что имеют такое нарушение у себя, потому что при остановках дыхания даже более одной минуты человек может продолжать спать как ни в чем не бывало (хотя это может происходить иногда 20-25 раз за ночь).
Признаки апноэ
К ночным признакам апноэ относятся:
- Храп, особенно громкий;
- Дыхание, которое прекращается на короткое время, а затем возобновляется;
- Суженные дыхательные пути = затрудненный вдох, удушье или кашель;
- Затрудненное дыхание;
- Дыхание через рот;
- Беспокойство во время сна;
- Сон в необычных позах;
- Потливость;
- Энурез;
- Хождение во сне или кошмары.
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Дневные признаки апноэ:
- Утренние головные боли;
- Дыхание через рот;
- Повышенная утомляемость или сонливость в дневное время (маленькие дети могут не проявлять признаков сонливости);
- Перемены настроения, раздражительность;
- Проблемы с мышлением, вниманием или памятью;
Гиперактивность.
Причины развития апноэ
ЗОЖ и контроль веса в течение жизни — это не только молодость и красота, но и снижение рисков ночного апоэ. Несколько исследований обнаружили сильную корреляцию между более высоким индексом массы тела и обструктивным апноэ во сне. На pubmed опубликована статья, в которой рассказано, что люди, которые прибавили в весе всего на 10%, в шесть раз чаще подвергаются риску обструктивного апноэ во сне.
Однако наиболее частая причина — положение челюстей и прикус. Семейный анамнез — важный момент предрасположенности к апноэ: общая черепно-лицевая структура родителей и детей, как правило, едина, поэтому риски одинаковые. К сожалению, почти 90% детей в наше время имеют патологию прикуса, то есть неправильное развитие или недоразвитие челюстей, неправильное положение нижней челюсти. С годами из-за стирания и потери зубов ситуация только усугубляется. Организм — единая система. Можно говорить о том, что челюсти — это главный балансир, сформированный в процессе прямохождения. К нам приходят пациенты, у которых из-за неправильного соотношения челюстей суженные дыхательные пути и, как следствие, дыхание останавливается за час 30-40 раз. Человек практически не спит, его организм на пределе. И если это не лечится или же вылечивается неправильно, то следующая стадия — дисфункция сустава и заболевания сна.
Ночное апноэ у женщин опаснее, чем у мужчин, так как увеличивается тревожность и риск депрессии.
Я веду научно-практическую работу в США более 20 лет, где изучение качества сна не является абстрактной научной темой.
Есть гендерные предпосылки: у мужчин риски развития ночного апноэ в 2-3 раза выше, чем у женщин, но факторы развития инфаркта/инсульта, по-видимому, уравновешиваются, когда у женщин наступает постменопаузальный период (данные Sleep Foundation). Однако с точки зрения психологического здоровья некачественный сон наносит женщинам больший вред. В журнале Sleep неоднократно публиковали многолетние исследования Лаборатории сна Калифорнийского университета о том, что женщины сложнее переносят обструктивное апноэ. И такие пациентки имеют более высокий уровень симптомов депрессии и тревоги. Хотя обструктивное апноэ во сне обычно хроническое заболевание, с ним можно справиться с помощью самых разных комплексных методов лечения.
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Диагностика и лечение апноэ подразумевают комплексный подход. В нашей Клинике сна мы располагаем возможностью оставить пациента на ночь для полноценной диагностики нарушений сна. При этом регистрируются различные показатели спящего, подключенного к аппаратам: храп, дыхательный поток, дыхательные движения брюшной стенки и грудной клетки, сатурация кислорода, положение тела, электроэнцефалограмма, электрокардиограмма, электромиограмма, движения ног и др.
Все показатели записываются компьютером. После обработки данных строится гипнограмма, которая содержит информацию о структуре сна, качестве и количестве его стадий и фаз. Изучение полученных данных помогает нашему специалисту выявить причины нарушения сна и подобрать наилучшее лечение.
Решения лечения апноэ
В первую очередь необходимо пройти диагностику. Конечно, общей рекомендацией будет придерживаться ЗОЖ и обратить внимание на снижение веса и сокращение употребления простых углеводов. Инсулинорезистентность (иными словами, «преддиабет») — большая беда нашего времени. Из-за скачков инсулина организм теряет баланс, что ухудшает гормональный обмен даже у детей, в том числе и во сне. Важную роль играет отказ от курения: заядлые курильщики почти в 3 раза чаще страдают обструктивным апноэ во сне, чем некурящие.
Существует несколько путей решения проблемы с помощью современных методов медицины. Есть специальный прибор СИПАП, который обеспечивает постоянное положительное давление в дыхательных путях. Как правило, его используют при тяжелых формах недуга, особенно в сочетании с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех остальных случаях используется специальная ночная капа, которую человек надевает на ночь. Она изготавливается индивидуально для каждого пациента на основе проведенной диагностики.
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Капа изготавливается таким образом, что при надевании на челюсть она способствует тому, чтобы ночью дыхательные пути оставались полностью открытыми. В результате в организм поступает больше кислорода, а риск остановки дыхания во время сна сводится к нулю.
Когда вы используете капу во сне, то просыпаетесь более отдохнувшим и чувствуете, что ваши силы восстановились в течение ночи, а днем испытываете меньше стрессов. Но что важнее всего, вы просто продлеваете себе жизнь. И действительно, минимизируя риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, вы будете наслаждаться долгой и здоровой жизнью.
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