Держим руку на пульсе: как отличить изжогу от инфаркта

Когда человек впервые в жизни столкнулся с сильной болью и она продолжается 20-30 минут, при этом наблюдается чувство нехватки воздуха, изменение давления, повышение и учащение пульса — это повод вызвать скорую помощь и сделать кардиограмму. Об этом Андрей Сыров рассказал в эфире радио «Говорит Москва».

Медик отметил, что боли в состоянии покоя или во время физической нагрузки тоже считаются симптомами проблем с сердцем. Между тем похожее недомогание возникает и при проблемах пищеварительной системы. Например, боли в желудке зачастую возникают после еды или при длительном голодании совместно со вздутием живота и изжогой. При этом проблемы могут быть связаны и с двенадцатиперстной кишкой, уточнил Сыров.