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Держим руку на пульсе: как отличить изжогу от инфаркта
Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 столичного Депздрава Андрей Сыров рассказал о диагностике инфаркта. Приступ возможно определить по продолжительным болям в сердце, поскольку дискомфорт в данном органе обычно носит кратковременный характер.
Когда человек впервые в жизни столкнулся с сильной болью и она продолжается 20-30 минут, при этом наблюдается чувство нехватки воздуха, изменение давления, повышение и учащение пульса — это повод вызвать скорую помощь и сделать кардиограмму. Об этом Андрей Сыров рассказал в эфире радио «Говорит Москва».
Медик отметил, что боли в состоянии покоя или во время физической нагрузки тоже считаются симптомами проблем с сердцем. Между тем похожее недомогание возникает и при проблемах пищеварительной системы. Например, боли в желудке зачастую возникают после еды или при длительном голодании совместно со вздутием живота и изжогой. При этом проблемы могут быть связаны и с двенадцатиперстной кишкой, уточнил Сыров.
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