Как наша осанка связана с депрессией и что будет, если устранить проблемы со спиной
О чем говорят исследования
В 2017 году специалисты Оклендского университета провели довольно любопытное исследование. Они разделили 60 испытуемых на две группы и дали им речевой тест. Первая группа участников должна была держать во время теста прямую спину, а вторая могла выполнять задание в произвольной позе. В итоге те, кто заботился в этот момент об осанке, справились с тестом лучше. Уже во второй части исследования задание было сложнее: добровольцы должны были выступить с короткой речью, а сразу после решить математическую задачку. Здесь со стрессом всем было сложно справиться, хоть ты как спину держи. Но все равно исследователи обратили внимание, что речь испытуемых из первой группы была более свободной и они реже употребляли местоимение «Я». Чего не скажешь о добровольцах из второй. Они чаще прерывались и «якали».
Выявлено, что люди в состоянии депрессии часто употребляют местоимение «Я» и допускают длинные паузы в речи.
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Елена Пастернак
семейный ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА
Связь между положением спины и самочувствием
Нарушение осанки может негативно влиять на общее самочувствие и настроение. Когда человек сутулится, ось позвоночника смещается, создается излишняя нагрузка на межпозвонковые диски. Это нередко приводит к хроническим болям в области спины. При неправильной осанке ее мышцы все время перенапряжены, из-за постоянной нагрузки они быстро устают. Это приводит к снижению работоспособности и общей утомляемости.
Когда человек долго сидит, например, за компьютером, сильно наклонившись вперед, нарушается кровообращение шейного отдела, что чревато появлением головной боли. При согнутой спине создается чрезмерное давление на грудную клетку, которое негативно отражается на работе дыхательной системы. Пониженный газообмен в легких, ущемление сосудов шеи приводят к кислородному голоданию головного мозга. Как следствие органы и системы организма получают меньше кислорода, поэтому человек начинает зевать, чувствовать усталость, вялость, а его общее и эмоциональное состояние ухудшается.
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Можно ли в домашних условиях укрепить осанку
Нужно понимать, что мышцы спины постепенно привыкают удерживать тело в неестественном положении. Скорректировать ее помогают простые упражнения, которые легко выполнять дома. Многие из них знакомы с детства. Встаньте спиной к стене, максимально прижавшись к ней. Руки должны быть опущенными, плечи расслабленными. Удерживайте такое положение несколько секунд, а затем пройдитесь, сохраняя правильное положение тела. Это упражнение можно выполнять и по-другому. Встаньте так же спиной к стене и прижмитесь к ней. Затем тянитесь вверх, вставая на носки. Удерживайте такое положение несколько секунд, а затем возвращайтесь в исходную позицию. После выполнения этого упражнения пройдитесь, сохраняя правильную осанку. Повторять можно до 10 раз.
Планка на локтях, пресс на коврике, подъем корпуса лежа на полу, приседания — все эти полезные для спины упражнения можно выполнять дома. Разнообразить тренировки помогают балансировочный диск и парные тренажеры-полусферы, предназначенные для коррекции осанки и поддержания тонуса мышц живота и поясницы. Несложные упражнения на баланс развивают гибкость и улучшают координацию, а самое важное — готовят связки и мышцы стоп самостоятельно держать своды (все мы знаем, что стопы — фундамент нашего организма) и укрепляют мышцы спины.
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Как сохранять осанку во время сна
Естественное положение тела во время сна обеспечивают ортопедические подушки и матрасы. Такие изделия поддерживают позвоночник в физиологически правильном положении, снижают излишнюю нагрузку на него, что способствует расслаблению мышц и стимулирует кровообращение. За счет этого улучшаются глубина и качество сна. Вы будете просыпаться в хорошем настроении, отдохнувшими.
От правильной осанки зависит самочувствие человека, его психологическое состояние, эмоциональный статус, работоспособность. Также не стоит забывать, что зачастую сутулость появляется как следствие ортопедических заболеваний. Поэтому нужно посетить семейного ортопеда, если беспокоят проблемы со спиной. При необходимости врач подберет корректор осанки или другие ортопедические изделия. Доктор также предложит индивидуальный комплекс упражнений для поддержки вашей опорно-двигательной системы. После того как вы устраните проблемы со спиной и осанкой, ваш эмоциональный фон улучшится.
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