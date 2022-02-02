Как наша осанка связана с депрессией и что будет, если устранить проблемы со спиной

В 2017 году специалисты Оклендского университета провели довольно любопытное исследование. Они разделили 60 испытуемых на две группы и дали им речевой тест. Первая группа участников должна была держать во время теста прямую спину, а вторая могла выполнять задание в произвольной позе. В итоге те, кто заботился в этот момент об осанке, справились с тестом лучше. Уже во второй части исследования задание было сложнее: добровольцы должны были выступить с короткой речью, а сразу после решить математическую задачку. Здесь со стрессом всем было сложно справиться, хоть ты как спину держи. Но все равно исследователи обратили внимание, что речь испытуемых из первой группы была более свободной и они реже употребляли местоимение «Я». Чего не скажешь о добровольцах из второй. Они чаще прерывались и «якали».

Выявлено, что люди в состоянии депрессии часто употребляют местоимение «Я» и допускают длинные паузы в речи.