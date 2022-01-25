Почему болит спина и как это связано с вашим доходом — рассказывает телесный терапевт
Анна Протасова,
телесный терапевт, специалист по психосоматике
Откуда берутся блоки в теле
Результаты вашей деятельности и состояние тела неразрывно связаны. Вспомните, как обычно вы себя чувствуете в конце рабочей недели. У тех, кто ощущает подъем и готов свернуть горы на выходных, тело расслаблено и свободно от болей. Как правило, у них все получается и доход растет. Но, к сожалению, большинство из нас в другой группе — к пятнице чувствуют себя разбитыми, спина и шея постоянно болят, и кажется, что лучший отдых — не вставать с кровати до понедельника. Почему у последних результаты в работе всегда хуже и уровень заработка почти не меняется?
Первая причина — они не дают себе достаточное количество отдыха. Для них встретиться в среду с друзьями в баре, сходить в кино или просто уйти с работы вовремя, когда проект горит, считается почти незаконным. Из-за такой стратегии тело и мозг перенапряжены и на физическом уровне появляются блоки.
Блоки в теле мешают корректно проявляться в мире: быть активным, уверенным, использовать агрессию, которая нужна, чтобы зарабатывать деньги. Если вы чувствуете боли или дискомфорт в теле, фокус внимания смещается туда, и вы не можете думать о вашем росте и развитии. Поэтому, если не снять зажимы в теле, преимущественно в спине, вы не сможете начать действовать по-другому и получать новые результаты.
Но что заставляет некоторых людей загонять себя в такое состояние? Ответом будет вторая причина — установки, заложенные в детстве. С ранних лет они фиксируются в голове и влияют на последующую жизнь. Убеждения, связанные с деньгами, отражаются в наших результатах и блоках в спине.
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Вспомните установки про деньги из детства и юности
Под спиной мы подразумеваем плечи, лопатки, заднюю поверхность грудной клетки и поясницу. Каждая область спины отвечает за разные эмоции и блокируется разными действиями и установками. Если ребенок часто слышал, что большие деньги — это огромный труд, то во взрослом возрасте тело будет всячески подкреплять это убеждение. Человек будет выбирать морально или физически сложную работу, тащить на себе груз в виде сотрудников и непомерной ответственности. Из-за этого будут спазмироваться плечи, они станут каменными. Часто люди обращаются к массажистам или мануальным терапевтам в надежде избавиться от спазма, но получают лишь краткосрочный эффект.
Когда ребенку говорят, что деньги связаны с предательством, разбогатев, можно потерять друзей и близких, блокируется область лопаток. Вспомните выражение «нож в спину», речь идет именно про эту область.
Поясница болит у тех, кто не умеет делить ответственность и делегировать, тащит все на себе. Груз настолько велик, что появляется страх не справиться.
Боли в пояснице — это проверка человека на то, достаточно ли у него взрослая позиция по жизни, когда он готов брать ответственность на себя, отпускать контроль и делегировать.
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И что со всем этим делать?
Еще одна причина — гиперответственность. Если после 9 часов в офисе трижды в неделю вы отправляетесь на обучение, через день занимаетесь с преподавателем английским, водите детей на кружки, делаете с ними уроки и выполняете еще десятки дел, сложно сосредоточиться на финансовом росте. Наличие хорошего опыта и достаточных компетенций не гарантирует увеличение дохода.
Для начала разгрузите себя от задач, за которые ответственны не вы. Выпишите все занятия, которые вы регулярно выполняете, в один столбец, в соседнем пропишите, что действительно входит в ваши обязанности, а что вы сами себе навязали. Дети сами могут заправлять кровать, а прогулки с собаками можно разделить с мужем. Верните окружающим их функционал.
Предлагаю составить еще один список, который поможет разобраться с глубинными установками. Вспомните высказывания о деньгах, которые вы часто слышали в детстве: «Честным трудом больших денег не заработать»; «Деньги не приносят счастья»; «Сколько ни заработаешь, все равно мало будет» и другие. Посмотрите на этот список и подумайте, что из этого лишь слова, а что действительно имеет подтверждение в вашей жизни. Какие чувства возникают в теле, когда вы произносите эти установки? Когда вы научитесь отслеживать свои реакции и автоматические действия, их можно будет изменить.
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Научитесь восполнять ресурс
Когда вы разобрались с тем, что тянет из вас энергию, нужно определить, что вас наполняет. Составьте список вещей и занятий, которые приносят вам удовольствие. Прогулка по парку, спорт, любимый фильм или ужин в кругу друзей — это скорая помощь, к которой можно прибегнуть незамедлительно. Нужно всегда держать этот список на виду и в сложные минуты обращаться к нему.
Будьте внимательны и бережны к себе. Отслеживайте воришек энергии и своевременно выполняйте маленькие ритуалы, которые восполняют ресурс. Только тело, полное сил, способно прийти к выдающимся финансовым результатам.
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