Почему болит спина и как это связано с вашим доходом — рассказывает телесный терапевт

Первая причина — они не дают себе достаточное количество отдыха. Для них встретиться в среду с друзьями в баре, сходить в кино или просто уйти с работы вовремя, когда проект горит, считается почти незаконным. Из-за такой стратегии тело и мозг перенапряжены и на физическом уровне появляются блоки.

Блоки в теле мешают корректно проявляться в мире: быть активным, уверенным, использовать агрессию, которая нужна, чтобы зарабатывать деньги. Если вы чувствуете боли или дискомфорт в теле, фокус внимания смещается туда, и вы не можете думать о вашем росте и развитии. Поэтому, если не снять зажимы в теле, преимущественно в спине, вы не сможете начать действовать по-другому и получать новые результаты.

Но что заставляет некоторых людей загонять себя в такое состояние? Ответом будет вторая причина — установки, заложенные в детстве. С ранних лет они фиксируются в голове и влияют на последующую жизнь. Убеждения, связанные с деньгами, отражаются в наших результатах и блоках в спине.