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Что такое денситометрия и как проводится процедура

Исследования структуры костной ткани, которые могут выявить остеопороз, пропагандируются почти так же широко, как маммография. Уже все знают, что это нужно. Но еще не все поняли зачем.

Что такое остеопороз

Это болезнь, при которой из костей уходит часть кальция, и они становятся хрупкими. Из-за остеопороза увеличивается риск переломов. Всем известно, что чаще всего это происходит с возрастом — у женщин в менопаузе и постменопаузе. Но на самом деле группа риска гораздо шире. К уменьшению плотности костей в молодом возрасте (в том числе у мужчин) могут привести:

Костные ткани не имеют нервных окончаний и «молчат», даже когда в них начинают образовываться пустоты. Такая хрупкость костей чревата переломами, в том числе позвоночника, в результате совсем небольших физических нагрузок. А заживать переломы могут месяцами, так как кальция в организме недостаточно, чтобы соединить костную ткань.
Алексей Скобель
врач-рентгенолог диагностического центра «Инвитро»

Вот почему женщины старше 45 лет, а также все, кто имеет хотя бы один из перечисленных факторов риска, должны регулярно проходить профилактическое обследование — денситометрию.

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Что такое денситометрия
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