Что такое остеопороз

Это болезнь, при которой из костей уходит часть кальция, и они становятся хрупкими. Из-за остеопороза увеличивается риск переломов. Всем известно, что чаще всего это происходит с возрастом — у женщин в менопаузе и постменопаузе. Но на самом деле группа риска гораздо шире. К уменьшению плотности костей в молодом возрасте (в том числе у мужчин) могут привести: