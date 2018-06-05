Беременность и рак молочной железы — как они связаны между собой

Дело в том, что сама опухоль никак не влияет непосредственно на плод. Чего не скажешь о побочном действии химео- и лучевой терапии, а также о наркозе, применяемом во время операции на молочной железе. Обнаружение злокачественной опухоли всегда расценивается как жизнеугрожающее состояние. В большинстве случаев необходимо незамедлительно начинать лечение, беременность в этом случае приходится прерывать. Иногда, если опухоль обнаружилась уже на поздних сроках, принимается решение немного подождать и прооперировать женщину после родов.

Можно ли планировать беременность, если вы пережили рак?

Если заболевание находится в стадии ремиссии, то возможность планирования беременности, в том числе и с помощью ЭКО, можно обсуждать с онкологом и гинекологом. Если обнаружен рак молочной железы, а у вас еще нет детей (даже если их нет в планах), стоит подумать о консервации яйцеклеток, чтобы их можно было использовать после лечения. Ведь весь ваш овариальный резерв, как и организм в целом, подвергнется агрессивному воздействию лекарств, применяемых для лечения онкологии. Обычно при планировании беременности в период ремиссии предлагают именно ЭКО.

ЭКО может вызвать рак?