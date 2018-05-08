12 потрясающих фактов о военной медицине

Во время Великой Отечественной войны для вынесения раненых с поля боя использовались собачьи упряжки.

Факт 4

Большая часть запасенных на случай войны медикаментов находилась на западе страны и была уничтожена наступающей немецкой армией в первые же дни войны. Быстро восстановить производство не получилось, потому что многие заводы, выпускавшие медикаменты, тоже находились на западе страны и были уничтожены. В результате образовался недостаток лекарств и перевязочных материалов.

Факт 5

Во избежание заражения на раны накладывалась повязка, смоченная в растворе соли. Соль впитывает воду и засушивает рану, понижая риск ее заражения. Средство не самое надежное, но перевязочных материалов не хватало, а восстановление производства было делом нелегким и шло очень медленно.

Факт 6

При нагноении рана обрабатывалась расплавленным парафином. Во-первых, он исполнял роль пластыря. А во-вторых, предполагалось, что горячий парафин расширит сосуды и простимулирует приток крови к ране, что ускорит ее заживление.

Факт 7