12 потрясающих фактов о военной медицине

Факт 1
Благодаря работе полевых хирургов за время войны 70% раненых и 90% больных солдат вернулись в строй, а это 17 миллионов человек.
Факт 2
40% смертей среди раненых были связаны с запоздалой медицинской помощью. Рекомендованное время доставки раненого в полевой госпиталь составляло восемь часов, однако далеко не всегда удавалось вовремя вынести солдат с поля боя. Так, во время Курской битвы каждый шестой прибывал в медицинский пункт более чем через 12 часов после получения ранения.
Факт 3
Во время Великой Отечественной войны для вынесения раненых с поля боя использовались собачьи упряжки.
Факт 4
Большая часть запасенных на случай войны медикаментов находилась на западе страны и была уничтожена наступающей немецкой армией в первые же дни войны. Быстро восстановить производство не получилось, потому что многие заводы, выпускавшие медикаменты, тоже находились на западе страны и были уничтожены. В результате образовался недостаток лекарств и перевязочных материалов.
Факт 5
Во избежание заражения на раны накладывалась повязка, смоченная в растворе соли. Соль впитывает воду и засушивает рану, понижая риск ее заражения. Средство не самое надежное, но перевязочных материалов не хватало, а восстановление производства было делом нелегким и шло очень медленно.
Факт 6
При нагноении рана обрабатывалась расплавленным парафином. Во-первых, он исполнял роль пластыря. А во-вторых, предполагалось, что горячий парафин расширит сосуды и простимулирует приток крови к ране, что ускорит ее заживление.
Факт 7
Грибок, на основе которого был создан первый отечественный пенициллин, был взят со стены одного из московских бомбоубежищ. Нашла его и выделила антибиотик советский ученый-микробиолог Зинаида Виссарионовна Ермольева.
Факт 8
Еще один антибиотик, разработанный в СССР, грамицидин, был выделен советскими учеными Г.Ф. Гаузе и М.Г. Бражниковой из бактерий, найденных в почве на подмосковных огородах. Выделен он был в 1942 году, но препарат на его основе был создан только два года спустя благодаря работе научной группы из Британии. В этой группе работала Маргарет Тэтчер, будущий премьер-министр Великобритании.
Факт 9
38 медсестер по результатам Великой Отечественной войны награждены медалью Флоренс Найтингейл. Эта награда учреждена международным комитетом Красного креста. Ей награждаются санитарные работники, проявившие самоотверженность и отвагу при уходе за ранеными или больными.
Факт 10
Только в первый год войны на Ленинградском фронте были убиты или пропали без вести две тысячи санитаров, а ранено — две с половиной тысячи. Чтобы поощрить тяжелую и опасную работу санитаров, Народный Комиссариат Обороны СССР издал указ «О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу». Интересно, что у наград, вручаемых санитарам, была строго установленная «цена».
- За вынесение 15 раненых со снаряжением с поля боя санитар получал медаль за боевые заслуги.
- За 25 раненых — орден «Красной звезды»
- За 40 солдат — орден «Красного знамени»
- За спасение 80 раненых — орден Ленина.
Факт 11
К концу войны 116 тысяч военных врачей и санитаров были награждены орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза получили 44 медика.
Факт 12
За время Великой Отечественной войны в советском тылу не случилось ни одной эпидемии. Во время войны проводились постоянные поквартирные санитарные обходы. Осуществлялся постоянный санитарный надзор за магазинами, общежитиями и столовыми. Медики постоянно контролировали железные дороги. Только за 1943 год было осмотрено более 120 тысяч поездов. Проводились вакцинации против инфекционных заболеваний: в 1941 году против брюшного тифа было привито 15 миллионов человек, в 1942 — 19 миллионов, а в 1944 — 20 миллионов.
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