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12 потрясающих фактов о военной медицине

Маршал Жуков говорил: «В условиях большой войны победа над врагом зависит в немалой степени от военно-медицинской службы». Здесь собраны 12 фактов о работе этой службы во время Великой Отечественной.

Факт 1

Благодаря работе полевых хирургов за время войны 70% раненых и 90% больных солдат вернулись в строй, а это 17 миллионов человек.

Факт 2

40% смертей среди раненых были связаны с запоздалой медицинской помощью. Рекомендованное время доставки раненого в полевой госпиталь составляло восемь часов, однако далеко не всегда удавалось вовремя вынести солдат с поля боя. Так, во время Курской битвы каждый шестой прибывал в медицинский пункт более чем через 12 часов после получения ранения.

Факт 3

Во время Великой Отечественной войны для вынесения раненых с поля боя использовались собачьи упряжки.

Факт 4

Большая часть запасенных на случай войны медикаментов находилась на западе страны и была уничтожена наступающей немецкой армией в первые же дни войны. Быстро восстановить производство не получилось, потому что многие заводы, выпускавшие медикаменты, тоже находились на западе страны и были уничтожены. В результате образовался недостаток лекарств и перевязочных материалов.

Факт 5

Во избежание заражения на раны накладывалась повязка, смоченная в растворе соли. Соль впитывает воду и засушивает рану, понижая риск ее заражения. Средство не самое надежное, но перевязочных материалов не хватало, а восстановление производства было делом нелегким и шло очень медленно.

Факт 6

При нагноении рана обрабатывалась расплавленным парафином. Во-первых, он исполнял роль пластыря. А во-вторых, предполагалось, что горячий парафин расширит сосуды и простимулирует приток крови к ране, что ускорит ее заживление.

Факт 7

Зинаида Ермольева

Грибок, на основе которого был создан первый отечественный пенициллин, был взят со стены одного из московских бомбоубежищ. Нашла его и выделила антибиотик советский ученый-микробиолог Зинаида Виссарионовна Ермольева.

Факт 8

Маргарет Тетчер

Еще один антибиотик, разработанный в СССР, грамицидин, был выделен советскими учеными Г.Ф. Гаузе и М.Г. Бражниковой из бактерий, найденных в почве на подмосковных огородах. Выделен он был в 1942 году, но препарат на его основе был создан только два года спустя благодаря работе научной группы из Британии. В этой группе работала Маргарет Тэтчер, будущий премьер-министр Великобритании.

Факт 9

38 медсестер по результатам Великой Отечественной войны награждены медалью Флоренс Найтингейл. Эта награда учреждена международным комитетом Красного креста. Ей награждаются санитарные работники, проявившие самоотверженность и отвагу при уходе за ранеными или больными.

Факт 10

Только в первый год войны на Ленинградском фронте были убиты или пропали без вести две тысячи санитаров, а ранено — две с половиной тысячи. Чтобы поощрить тяжелую и опасную работу санитаров, Народный Комиссариат Обороны СССР издал указ «О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу». Интересно, что у наград, вручаемых санитарам, была строго установленная «цена».

  • За вынесение 15 раненых со снаряжением с поля боя санитар получал медаль за боевые заслуги.
  • За 25 раненых — орден «Красной звезды»
  • За 40 солдат — орден «Красного знамени»
  • За спасение 80 раненых — орден Ленина.

Факт 11

К концу войны 116 тысяч военных врачей и санитаров были награждены орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза получили 44 медика.

Факт 12

За время Великой Отечественной войны в советском тылу не случилось ни одной эпидемии. Во время войны проводились постоянные поквартирные санитарные обходы. Осуществлялся постоянный санитарный надзор за магазинами, общежитиями и столовыми. Медики постоянно контролировали железные дороги. Только за 1943 год было осмотрено более 120 тысяч поездов. Проводились вакцинации против инфекционных заболеваний: в 1941 году против брюшного тифа было привито 15 миллионов человек, в 1942 — 19 миллионов, а в 1944 — 20 миллионов.

Фото: Globallook, Eastnews, Shutterstock

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