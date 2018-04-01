Сколько можно ждать медицинскую помощь по закону

Об этом говорят гораздо меньше, но предельные сроки ожидания существуют. И они установлены законом. Иногда эти нормативы пересматриваются, но последняя версия регламентирована Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2017 г. № 1492 — на нее и можете ссылаться, если вдруг услышите от врача, что операцию надо делать завтра, но очередь на нее составляет три месяца.
В поликлинике
В крупных городах с очередями вопрос почти решен: записываетесь через портал госуслуг, приходите по времени, указанному в талоне, попадаете на прием. На самом деле такая система удобна только для людей с хроническими заболеваниями, которые ходят к врачам регулярно. Ну и для тех еще, кто «только за справкой». А если вы заболели, например, гриппом или у вас живот прихватило, то вы, конечно, сильно расстроитесь, увидев, что талончик к врачу можно получить только через четыре дня. На самом деле терапевт должен принять вас (или педиатр — вашего ребенка) в течение 24 часов с момента обращения в медицинскую организацию.
В случае нарушения этих сроков нужно обратиться в администрацию медицинской организации — к главному врачу или его заместителю по лечебной работе. Если конфликт не удалось разрешить, вы можете сразу же позвонить в свою страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. По закону именно на нее возложена задача защищать интересы пациентов.
Если ситуация неотложная — руку сломали, собака укусила, голова болит очень сильно, то срок ожидания первичной медико-санитарной помощи не должен превышать двух часов с момента обращения.