В наше время дача без удобств и вдали от цивилизации скорее исключение, чем правило. Есть, конечно, любители забраться совсем в глушь и жить там без газа и электричества, черпая воду из лесного родника… Но у них и Интернета нет, так что все наши советы по поводу противомикробных и антидиарейных средств до них попросту не дойдут. Остальным проще запрыгнуть в машину и доехать до аптеки в ближайшем поселке, чем формировать и тащить из города аптечку на все случаи жизни.

Некоторые вообще живут на даче (то есть в загородном доме) практически постоянно, их дачная аптечка приблизительно аналогична домашней — им мы тоже не советчики. Мы с вами сейчас попытаемся прикинуть минимально необходимый набор для тех, кто проводит на даче лето.

Чего точно не нужно покупать про запас:

Средства от простуды . Не потому, что летом не простужаются (еще как простужаются!), а потому, что вирусная инфекция все равно не побеждается ничем, кроме покоя и обильного питья, а для борьбы с бактериальной каждый раз подбирается антибиотик, и без врача тут не обойтись.

. Не потому, что летом не простужаются (еще как простужаются!), а потому, что вирусная инфекция все равно не побеждается ничем, кроме покоя и обильного питья, а для борьбы с бактериальной каждый раз подбирается антибиотик, и без врача тут не обойтись. Противодиарейные средства . Кроме, разве что, иммодиума или стопдиара, которые позволят вам вытерпеть дорогу до ближайшего медицинского учреждения, все остальное — осуждаемое прогрессивным человечеством самолечение. При переходе на дачную «диету» с «экопродуктами» вы рискуете перепутать временные функциональные нарушения с опасной инфекцией (например, сальмонеллезом), так что лучше не глушить симптомы до обращения к врачу.

. Кроме, разве что, иммодиума или стопдиара, которые позволят вам вытерпеть дорогу до ближайшего медицинского учреждения, все остальное — осуждаемое прогрессивным человечеством самолечение. При переходе на дачную «диету» с «экопродуктами» вы рискуете перепутать временные функциональные нарушения с опасной инфекцией (например, сальмонеллезом), так что лучше не глушить симптомы до обращения к врачу. Средства от цистита и молочницы. Собственно, если эти заболевания не преследуют вас регулярно, то вам такое и в голову не придет. А вот если переезд на дачу обычно связан с их обострениями, то лучше решать проблему радикально: пройти полное обследование и выяснить, что за инфекция дремлет в глубинах вашего тела и активируется при смене обстановки. Иногда стоит потратить две отпускные недели на обследование и лечение, чтобы забыть о неприятных симптомах надолго.

А вот что нужно покупать и везти с собой непременно: