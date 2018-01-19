Этой системе питания уже почти тридцать лет, а споры вокруг нее все не утихают. Мы привлекли к обсуждению врачей — давайте разбираться!

Автор идеи — американский доктор натуропатии Питер Д’Адамо. Он считает, что здоровье человека напрямую связано с генетикой, наследственностью и группой крови. Если питаться в соответствии со своей группой крови, то не будет ни лишнего веса, ни проблем со здоровьем.

Суть диеты

Д’Адамо обозначил базовые основы питания и разработал таблицу продуктов по группе крови. Пища в основе диеты делится на три категории — полезная, вредная и нейтральная для каждой группы. Опционально разрешается вводить БАДы: они помогут компенсировать возможный дефицит полезных веществ, который может возникнуть при отказе от некоторых продуктов.

Полезные. Полностью подходят организму по группе крови. Вредные. Провоцируют набор веса, ухудшают тонус, ускоряют развитие заболеваний. Нейтральные. Продукты могут быть изредка включены в рацион.

1-я группа

Это потомки древних охотников. У них хороший иммунитет и отличное пищеварение, высокие уровни активности и метаболизма. Из минусов — сложности с переменой питания, склонность к аллергиям и воспалениям. В эту группу входит около трети населения.

Их диета — это диета хищника: красное мясо (можно рыбу и морепродукты) с добавлением зеленых листовых овощей. Вредны для них все крупы, кроме гречки, и бобовые.

2-я группа

Их Д’Адамо считает потомками земледельцев. Это почти 40 % населения Земли. Они имеют достаточно слабую пищеварительную систему, часто подвержены различным заболеваниям желчного пузыря, поджелудочной железы и почек. Им вредны мясо, птица и молоко, а также мандарины и бананы. Полезны рыба, практически любые овощи и фрукты, бобовые (кроме фасоли).

3-я группа

Кочевники. Люди с крепкой нервной системой и хорошим иммунитетом. Эта группа возникла в результате смешивания рас. Из минусов бывают сбои в обмене веществ и повышена вероятность кардиологических и онкологических заболеваний.

Им противопоказаны птица, орехи, свинина и морепродукты. Полезны баранина, ягнятина, крольчатина, оленина, рыба жирных сортов, черная икра, молочные продукты с высоким содержанием жира, а также продукты, богатые углеводами (крупы, хлеб и корнеплоды).

4-я группа

Новые люди. Таких на земле не более 8 %. Это горожане — им можно все, но в малых дозах и с упором на морепродукты.