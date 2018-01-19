Диета по группам крови — правда или миф
Автор идеи — американский доктор натуропатии Питер Д’Адамо. Он считает, что здоровье человека напрямую связано с генетикой, наследственностью и группой крови. Если питаться в соответствии со своей группой крови, то не будет ни лишнего веса, ни проблем со здоровьем.
Суть диеты
Д’Адамо обозначил базовые основы питания и разработал таблицу продуктов по группе крови. Пища в основе диеты делится на три категории — полезная, вредная и нейтральная для каждой группы. Опционально разрешается вводить БАДы: они помогут компенсировать возможный дефицит полезных веществ, который может возникнуть при отказе от некоторых продуктов.
- Полезные. Полностью подходят организму по группе крови.
- Вредные. Провоцируют набор веса, ухудшают тонус, ускоряют развитие заболеваний.
- Нейтральные. Продукты могут быть изредка включены в рацион.
1-я группа
Это потомки древних охотников. У них хороший иммунитет и отличное пищеварение, высокие уровни активности и метаболизма. Из минусов — сложности с переменой питания, склонность к аллергиям и воспалениям. В эту группу входит около трети населения.
Их диета — это диета хищника: красное мясо (можно рыбу и морепродукты) с добавлением зеленых листовых овощей. Вредны для них все крупы, кроме гречки, и бобовые.
2-я группа
Их Д’Адамо считает потомками земледельцев. Это почти 40 % населения Земли. Они имеют достаточно слабую пищеварительную систему, часто подвержены различным заболеваниям желчного пузыря, поджелудочной железы и почек. Им вредны мясо, птица и молоко, а также мандарины и бананы. Полезны рыба, практически любые овощи и фрукты, бобовые (кроме фасоли).
3-я группа
Кочевники. Люди с крепкой нервной системой и хорошим иммунитетом. Эта группа возникла в результате смешивания рас. Из минусов бывают сбои в обмене веществ и повышена вероятность кардиологических и онкологических заболеваний.
Им противопоказаны птица, орехи, свинина и морепродукты. Полезны баранина, ягнятина, крольчатина, оленина, рыба жирных сортов, черная икра, молочные продукты с высоким содержанием жира, а также продукты, богатые углеводами (крупы, хлеб и корнеплоды).
4-я группа
Новые люди. Таких на земле не более 8 %. Это горожане — им можно все, но в малых дозах и с упором на морепродукты.