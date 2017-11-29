Вы, конечно, и без нас знаете: что быстро сброшено, то быстро и вернется. И вы готовы рискнуть, лишь бы вписаться в прошлогоднее платье. Тогда начали!

Строго говоря, есть только один способ быстро похудеть: тратить значительно больше калорий, чем получать. То есть меньше есть и больше двигаться. Все остальные нюансы — это лишь способ сделать свой голод не столь мучительным. Так что будем выбирать варианты. У вас есть четыре недели, чтобы похудеть.

3 верных способа усидеть на диете

Долгожевание

Этот метод имеет под собой даже некую научную основу: тщательно пережевывая пищу, вы помогаете обществу. Чем дольше каждый кусочек остается во рту, тем более переработанным — механически и химически — он попадает в желудок и тем, соответственно, лучше усваивается. Кроме того, чем дольше вы жуете, тем дольше ощущаете вкус и, соответственно, тем дольше не закидываете в себя очередную порцию. Ну и, наконец, когда вы едите долго, сигнал о насыщении успевает дойти от желудка к мозгу — и это защищает вас от переедания. Так что ваша минимальная нагрузка — это 32 жевательных движения на каждый кусочек, попавший в рот. Понятно, что жидкая и полужидкая пища (в том числе соки и смузи) в таком раскладе исключена. Единственное доступное вам до Нового года питье — это чистая вода. Температура воды значения не имеет.

Диуретическая диета

Этот метод позволяет ускорить похудание за счет избавления от лишней жидкости. Идеально подходит тем, кто способен на месяц вообще отказаться от соли. В день нужно выпивать не менее одного стакана чистой воды на каждые 10 кг вашего исходного веса. То есть если вы весите 60 кг, то пьете как минимум 6 стаканов (1,5 литра) воды в день, если весите 80 — значит, вам необходимо 8 стаканов (2 литра). На завтрак, обед и ужин едите все, что хотите, лишь бы без соли и сахара. В качестве перекуса между основными приемами пищи — свежие груши, апельсины, ананас (в совокупности не больше 600 г в день): они и подсластят вам жизнь, и помогут «сдуть» живот.

Чередование

Известный прием, время от времени подающийся как «английская диета», «голливудская диета», «крестьянская диета». Чисто маркетинговый ход! Суть же в том, что 1200 ккал в сутки вы сначала получаете исключительно из растительной пищи, а потом исключительно из животной. Оптимальное чередование — по два дня. С одной стороны, такое чередование не даст вам заскучать: в первый день вы будете радоваться новому типу пищи, во второй — тосковать по следующему. С другой стороны, вы не будете страдать от постоянного дефицита неких нутриентов: организм получит все, но не в один присест.