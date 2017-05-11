Летом мы пьем гораздо больше соков, газированных напитков, воды... И это правильно: организм при высокой температуре теряет влагу, которую следует восполнять. Но какие из существующих напитков полезны, а от каких следует отказаться? Об этом рассказывает Passion.ru.

Что нужно знать о напитках? Конечно, то, в чем заключается их польза, а чем они вредны. На самом деле, практически любой напиток может оказать как положительное воздействие на работу организма, так и привести к сбоям.

Важно и количество потребляемого напитка в сутки. Если, к примеру, специалисты советуют выпивать до 2 литров воды в день, то ежедневная норма кофе или сока совсем другая.

Бодрящие напитки

Чай черный

Чай Самый любимый напиток в Великобритании и арабских странах. Второй по популярности напиток в мире после воды. Также среди всех сортов чая черный - самый популярный.

Содержит: молочную, глюкуроновую кислоты, пурины, кофеин, танин, катехины, галловые эфиры, аденин, ксантин, гуанин, калий, марганец, фтор.

Полезные свойства:

  • благодаря кофеину, чай повышает работоспособность и заряжает энергией
  • возбуждающее действие чая длится дольше, чем подобный эффект кофе
  • танин повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям, а катехины укрепляют сосуды и обладают антиоксидантным действием
  • фтор необходим для здоровья зубов. Причем исследования показали, что всего в двух чашках черного чая содержится его ежедневная доза. Так, в одной чашке чая - 0,5-1,1 мг фтора, тогда как человеку необходимо в день 1,5 мг этого микроэлемента
  • черный чай защищает от стресса, улучшает настроение, нейтрализует действие свободных радикалов в организме, поднимает давление

Вред:

Большие дозы черного чая могут нарушить пищеварение, сердцебиение, вызвать бессонницу и варикозное расширение вен.

Норма в день: 3-4 чашки.

Чай зеленый

Считается одним из самых полезных напитков в мире. Обладает широким спектром полезных свойств.

Содержит: катехины, мощные антиоксиданты (в том числе эпигалокатехин галат), полифенолы, витамины группы В, каротин, никотиновую и пантотеновую кислоты, калий, кальций, магний, железо, марганец, фтор, йод.

Полезные свойства:

Последнее время ученые открывают все новые полезные свойства зеленого чай. На сегодняшний день известно, что этот напиток:

  • защищает от сердечно-сосудистых заболеваний (укрепляет сосуды, нормализует кровоток, уменьшает уровень холестерина в крови),
  • предотвращает развитие рака,
  • обладает противовоспалительным, болеутоляющим действием,
  • укрепляет зубы (если пить без сахара),
  • способствует выведению вредных веществ из организма,
  • нормализует пищеварение,
  • предотвращает появление камней в мочевом пузыре, почках,
  • продлевает жизнь,
  • способствует похудению.

Вред: в больших количествах зеленый чай отрицательно действует на работу печени и почек (из-за полифенолов). Гипертоникам этот напиток лучше не пить, так как он способствует незначительному повышению давления.

Норма в день: 4-5 чашек, лучше без сахара, можно добавить лимон.

Сладкие напитки

Кофе

Кофе Самый распространенный в мире утренний напиток.

Содержит: кофеин, антиоксиданты, калий, витамины группы P, B, пурины, органические кислоты.

Полезные свойства:

  • снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (особенно у женщин), болезни Альцгеймера, сахарного диабета, цирроза печени
  • защищает от блефароспазма (непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза)
  • улучшает память
  • благодаря высокому содержанию кофеина бодрит, помогает проснуться
  • повышает мышечный тонус
  • улучшает настроение

Вред: повышает давление (вреден для гипертоников), повышает уровень холестерина в крови, повышает риск самопроизвольного аборта у беременных женщин.

Норма в день: 2 чашки.

Какао

Один из самых любимых детьми напитков. Обладает массой полезных свойств.

Содержит: кофеин, сахариды, минеральные вещества, соли, крахмал, гистамин, магний, серотонин, полифенол, тирамин, анандамид, аргинин, эпикатехин, кокохил.

Полезные свойства:

  • продлевает жизнь
  • стимулирует умственную деятельность
  • обладает бодрящим действием, но в то же время полезен для гипертоников (снижает кровяное давление) 
  • Регулярное употребление снижает риск кровоизлияния в мозг (на 10%), инфаркта миокарда, рака, диабета. 
  • Кокохил способствует заживлению ран и снижает риск развития язвы желудка
  • Какао предотвращает старение кожи и разглаживает морщины

Вред: может вызвать перевозбуждение. Некоторые ученые считают, что к какао вырабатывается привыкание. Вред от избыточного употребления этого напитка до сих пор не выяснен.

Норма в день: 1-3 чашки.

Несладкие напитки

Фруктовые соки

Сок Содержат: большое количество витаминов (в том числе А, С, В, К, Е), минералы, лимонную, яблочную и винную кислоты. Отдельные виды соков содержат сорбитол, биотин, ниацин.

Полезные свойства:

  • нормализуют содержание витаминов
  • сок обладает теми же полезными свойствами, что и фрукты, из которых он приготовлен. Например, апельсиновый защищает от гипертонии, грейпфрутовый - от онкологических заболеваний, клюквенный - от воспаления мочевого пузыря, яблочный - предотвращает развитие умственных болезней, а в вишневом соке содержится большое количество антиоксидантов

 

Вред: из-за содержания сахаров сок отрицательно действует на эмаль зубов. Канадские ученые доказали, что фруктовым соком нельзя запивать лекарства, так как снижается эффективность медикаментов. А другие специалисты заверили, что ежедневное употребление сока может увеличить риск развития диабета у женщин на 18%

Норма в день: 1 стакан.

Газированные напитки

Сегодня эти напитки крайне популярны среди молодежи.

Содержат: сахар, лимонную, яблочную, ортофосфорную кислоты, углекислый газ.

Полезные свойства:

  • подавляют аппетит

Вред:

- увеличивают риск развития сахарного диабета, ожирения,

- кислота, сахар или подсластители в буквальном смысле разъедают зубную эмаль, вызывая кариес,

- вымывают кальций из костей,

- обостряют заболевания желудочно-кишечного тракта,

- вызывают заболевания мускульной системы человека.

Норма в день: врачи рекомендуют вообще отказаться от употребления газированных напитков.

Молочные напитки

Молоко К ним можно отнести собственно молоко, а также такие кисломолочные напитки, как кефир, простокваша, ряженка, питьевой йогурт.

Содержат: кисломолочные полезные бактерии, кальций, медь, фосфор, витамины А, Д, В, Е, магний, калий, натрий.

Полезные свойства:

  • нормализуют работу пищеварительного тракта
  • улучшают работу сердечно-сосудистой системы
  • нормализуют обмен веществ
  • укрепляют кости
  • выводят токсины из организма
  • снижают кровяное давление
  • оказывают положительное влияние на память
  • нормализуют сон

Вред: молочные продукты провоцируют появление угревой сыпи. Детям вредно пить цельное молоко, так как оно может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Норма в день: 3-5 стаканов в день.

Минеральная вода

Содержит: соли, катионы магния, кальция, натрия, большое количество минералов.

Полезные свойства. В зависимости от особенностей состава, может оказывать на организм разное действие:

  • нормализует работу пищеварения
  • выводит токсины из организма
  • восстанавливает состав клеток
  • нормализует обмен веществ

Употреблять лучше минеральную воду без газа - она полезней, чем газированная.

Вред: насыщенная минералами вода может обострить некоторые болезни, в первую очередь - гастрит.

Норма в день: несколько стаканов в день без газа.

Вода

Содержит: фтор, йод, кальций, магний, натрий.

Полезные свойства: человеческий организм на 80% состоит из воды. Вода является жизненно необходимой составляющей рациона питания каждого из нас. Вода - это то, без чего человечество не сможет выжить. Это самое главное полезное свойство воды!

  • регулярное употребление очищенной воды нормализует обмен веществ, пищеварение, восстанавливает водный баланс клеток организма, защищает от действия свободных радикалов

Вред: вредной может быть только вода, содержащая различные примеси. Поэтому перед употреблением необходимо тщательно очистить воду с помощью фильтра.

Норма в день: до 2 литров очищенной воды.

Анастасия ВЛАДЫКИНА