Летом мы пьем гораздо больше соков, газированных напитков, воды... И это правильно: организм при высокой температуре теряет влагу, которую следует восполнять. Но какие из существующих напитков полезны, а от каких следует отказаться? Об этом рассказывает Passion.ru.

Летом мы пьем гораздо больше соков, газированных напитков, воды... И это правильно: организм при высокой температуре теряет влагу, которую следует восполнять. Но какие из существующих напитков полезны, а от каких следует отказаться? Об этом рассказывает Passion.ru.

Что нужно знать о напитках? Конечно, то, в чем заключается их польза, а чем они вредны. На самом деле, практически любой напиток может оказать как положительное воздействие на работу организма, так и привести к сбоям.

Важно и количество потребляемого напитка в сутки. Если, к примеру, специалисты советуют выпивать до 2 литров воды в день, то ежедневная норма кофе или сока совсем другая.

Бодрящие напитки

Чай черный

Самый любимый напиток в Великобритании и арабских странах. Второй по популярности напиток в мире после воды. Также среди всех сортов чая черный - самый популярный.

Содержит: молочную, глюкуроновую кислоты, пурины, кофеин, танин, катехины, галловые эфиры, аденин, ксантин, гуанин, калий, марганец, фтор.

Полезные свойства:



благодаря кофеину, чай повышает работоспособность и заряжает энергией

возбуждающее действие чая длится дольше, чем подобный эффект кофе

танин повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям, а катехины укрепляют сосуды и обладают антиоксидантным действием

фтор необходим для здоровья зубов. Причем исследования показали, что всего в двух чашках черного чая содержится его ежедневная доза. Так, в одной чашке чая - 0,5-1,1 мг фтора, тогда как человеку необходимо в день 1,5 мг этого микроэлемента

черный чай защищает от стресса, улучшает настроение, нейтрализует действие свободных радикалов в организме, поднимает давление

Вред:

Большие дозы черного чая могут нарушить пищеварение, сердцебиение, вызвать бессонницу и варикозное расширение вен.

Норма в день: 3-4 чашки.

Чай зеленый

Считается одним из самых полезных напитков в мире. Обладает широким спектром полезных свойств.

Содержит: катехины, мощные антиоксиданты (в том числе эпигалокатехин галат), полифенолы, витамины группы В, каротин, никотиновую и пантотеновую кислоты, калий, кальций, магний, железо, марганец, фтор, йод.

Полезные свойства:

Последнее время ученые открывают все новые полезные свойства зеленого чай. На сегодняшний день известно, что этот напиток:

защищает от сердечно-сосудистых заболеваний (укрепляет сосуды, нормализует кровоток, уменьшает уровень холестерина в крови),

предотвращает развитие рака,

обладает противовоспалительным, болеутоляющим действием,

укрепляет зубы (если пить без сахара),

способствует выведению вредных веществ из организма,

нормализует пищеварение,

предотвращает появление камней в мочевом пузыре, почках,

продлевает жизнь,

способствует похудению.

Вред: в больших количествах зеленый чай отрицательно действует на работу печени и почек (из-за полифенолов). Гипертоникам этот напиток лучше не пить, так как он способствует незначительному повышению давления.

Норма в день: 4-5 чашек, лучше без сахара, можно добавить лимон.

Сладкие напитки

Кофе

Самый распространенный в мире утренний напиток.

Содержит: кофеин, антиоксиданты, калий, витамины группы P, B, пурины, органические кислоты.

Полезные свойства:

снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (особенно у женщин), болезни Альцгеймера, сахарного диабета, цирроза печени

защищает от блефароспазма (непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза)

улучшает память

благодаря высокому содержанию кофеина бодрит, помогает проснуться

повышает мышечный тонус

улучшает настроение

Вред: повышает давление (вреден для гипертоников), повышает уровень холестерина в крови, повышает риск самопроизвольного аборта у беременных женщин.

Норма в день: 2 чашки.

Какао

Один из самых любимых детьми напитков. Обладает массой полезных свойств.

Содержит: кофеин, сахариды, минеральные вещества, соли, крахмал, гистамин, магний, серотонин, полифенол, тирамин, анандамид, аргинин, эпикатехин, кокохил.

Полезные свойства:

продлевает жизнь

стимулирует умственную деятельность

обладает бодрящим действием, но в то же время полезен для гипертоников (снижает кровяное давление)

Регулярное употребление снижает риск кровоизлияния в мозг (на 10%), инфаркта миокарда, рака, диабета.

Кокохил способствует заживлению ран и снижает риск развития язвы желудка

Какао предотвращает старение кожи и разглаживает морщины

Вред: может вызвать перевозбуждение. Некоторые ученые считают, что к какао вырабатывается привыкание. Вред от избыточного употребления этого напитка до сих пор не выяснен.

Норма в день: 1-3 чашки.

Несладкие напитки

Фруктовые соки

Содержат: большое количество витаминов (в том числе А, С, В, К, Е), минералы, лимонную, яблочную и винную кислоты. Отдельные виды соков содержат сорбитол, биотин, ниацин.

Полезные свойства:



нормализуют содержание витаминов

сок обладает теми же полезными свойствами, что и фрукты, из которых он приготовлен. Например, апельсиновый защищает от гипертонии, грейпфрутовый - от онкологических заболеваний, клюквенный - от воспаления мочевого пузыря, яблочный - предотвращает развитие умственных болезней, а в вишневом соке содержится большое количество антиоксидантов

Вред: из-за содержания сахаров сок отрицательно действует на эмаль зубов. Канадские ученые доказали, что фруктовым соком нельзя запивать лекарства, так как снижается эффективность медикаментов. А другие специалисты заверили, что ежедневное употребление сока может увеличить риск развития диабета у женщин на 18%

Норма в день: 1 стакан.

Газированные напитки

Сегодня эти напитки крайне популярны среди молодежи.

Содержат: сахар, лимонную, яблочную, ортофосфорную кислоты, углекислый газ.

Полезные свойства:

подавляют аппетит

Вред:

- увеличивают риск развития сахарного диабета, ожирения,

- кислота, сахар или подсластители в буквальном смысле разъедают зубную эмаль, вызывая кариес,

- вымывают кальций из костей,

- обостряют заболевания желудочно-кишечного тракта,

- вызывают заболевания мускульной системы человека.

Норма в день: врачи рекомендуют вообще отказаться от употребления газированных напитков.

Молочные напитки

К ним можно отнести собственно молоко, а также такие кисломолочные напитки, как кефир, простокваша, ряженка, питьевой йогурт.

Содержат: кисломолочные полезные бактерии, кальций, медь, фосфор, витамины А, Д, В, Е, магний, калий, натрий.

Полезные свойства:

нормализуют работу пищеварительного тракта

улучшают работу сердечно-сосудистой системы

нормализуют обмен веществ

укрепляют кости

выводят токсины из организма

снижают кровяное давление

оказывают положительное влияние на память

нормализуют сон

Вред: молочные продукты провоцируют появление угревой сыпи. Детям вредно пить цельное молоко, так как оно может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Норма в день: 3-5 стаканов в день.

Минеральная вода

Содержит: соли, катионы магния, кальция, натрия, большое количество минералов.

Полезные свойства. В зависимости от особенностей состава, может оказывать на организм разное действие:

нормализует работу пищеварения

выводит токсины из организма

восстанавливает состав клеток

нормализует обмен веществ

Употреблять лучше минеральную воду без газа - она полезней, чем газированная.

Вред: насыщенная минералами вода может обострить некоторые болезни, в первую очередь - гастрит.

Норма в день: несколько стаканов в день без газа.

Вода

Содержит: фтор, йод, кальций, магний, натрий.

Полезные свойства: человеческий организм на 80% состоит из воды. Вода является жизненно необходимой составляющей рациона питания каждого из нас. Вода - это то, без чего человечество не сможет выжить. Это самое главное полезное свойство воды!

регулярное употребление очищенной воды нормализует обмен веществ, пищеварение, восстанавливает водный баланс клеток организма, защищает от действия свободных радикалов

Вред: вредной может быть только вода, содержащая различные примеси. Поэтому перед употреблением необходимо тщательно очистить воду с помощью фильтра.

Норма в день: до 2 литров очищенной воды.

Анастасия ВЛАДЫКИНА