Предлагаемые способы борьбы с ПМС довольно просты и даже приятны. Единственный их недостаток заключается в том, что они, как и витамины, не помогают при однократном применении, их надо практиковать постоянно.

Гормональная контрацепция

Дело в том, что ПМС — это не предвестник менструации, как мы привыкли думать, а следствие овуляции. Разрыв фолликула и выход яйцеклетки — это не просто мелкая внутренняя травма, но и резкая гормональная перестройка, отсюда и боли внизу живота, и эндокринные, и сосудистые странности. Нет овуляции — нет ПМС. Поэтому, кстати, гормональную контрацепцию часто назначают даже при отсутствии половой жизни — исключительно с лечебной целью. Речь в данном случае идет лишь о комбинированных эстрогенно-гестагенных контрацептивах. Если они вам по каким-то причинам противопоказаны, надо искать другие способы.

Ходьба

Неизвестно почему, но женщины, занятые физическим трудом, страдают от ПМС реже, чем офисные сидельцы. Есть только статистика — исследований, объясняющих причины такой зависимости, не проводилось. Но можно предположить, что сидячий образ жизни сам по себе провоцирует застой в органах малого таза, а резко начавшиеся внутренние изменения во время овуляции воспринимаются организмом как катастрофа. Два часа интенсивной тренировки в зале после восьми часов сидения только ухудшают ситуацию. Потому совет банальный, простой, но редко выполняемый: ходите пешком до работы, а каждые три часа слезайте со стула и проводите 15 минут в движении.

Электронный календарь

Лучше даже с пищалкой-напоминалкой. Этот совет особенно актуален для тех, у кого аббревиатура «ПМС» ассоциируется с болью. Боль в голове или животе атакует особенно сильно не сразу после овуляции, а примерно через неделю, и может терзать все пять-семь дней, оставшиеся до месячных. Это связано с тем, что не дождавшись беременности, организм перестает к ней готовиться, уровень прогестерона резко снижается, а уровень простагландинов повышается. Простогландины — многофункциональные вещества. В данном случае они нужны, чтобы стимулировать сокращение матки и помочь ей избавиться от непригодившегося эндометрия. Да вот беда: они очень снижают болевой порог. То есть пока они активны, любая боль воспринимается сильнее, чем в остальные дни. Если менструальная мигрень — ваш случай, следите за календарем и начните принимать обезболивающие, пока боль только начала подкрадываться.

Шоколад

Собственно, если вам на фоне ПМС хочется шоколада — это как раз тот случай, когда организм требует своего на законных основаниях. Шоколад, как известно, провоцирует выброс эндорфинов. То есть собственных морфинов, обезболивающих. Даже можно обойтись и без таблеток. От мигрени, скорее всего, не спасет, но боль в груди и животе будет переноситься легче. Тут главное, не обжираться шоколадом вне ПМС, чтобы в привычку не вошло, а то не подействует. 21 день ведете стандартный ЗОЖ, а как только проснется бурная и неудержимая тяга к шоколаду (не раньше, чем через пять дней после овуляции) — ни в чем себе не отказывайте. За пять дней точно не растолстеете.

Секс

В принципе, можете заменить им все остальные профилактические меры. Но секс — это обязательно! — должен быть регулярным. Не только на фоне ПМС, а хотя бы через день в течение всего цикла. Хороший активный секс нормализует гормональный фон, обеспечивает необходимую двигательную активность (20 минут в позе наездницы — это примерно 5 км бега трусцой), провоцирует выброс эндорфинов, которые полностью нейтрализуют болевой эффект простогландинов и очень отвлекает от холодильника.

Фото: shutterstok.com

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