Ольга Терехина к.м.н., врач-акушер-гинеколог медицинского центра «Атлас»
- Вагина — это эластично-мышечная трубка внутри. То, что снаружи — большие и малые половые губы, клитор, отверстие уретры — это вульва.
- Половые губы могут быть асимметричными — это нормально. У большинства женщин одна всегда чуть больше другой. Причем асимметрия может быть двойной: например, правая большая половая губа больше левой, а у малых губ все наоборот — левая больше правой.
- Цвет вульвы может меняться — с возрастом, с фазой цикла… И он вообще никак не коррелирует с цветом кожи. Бывают африканки с розовой вульвой и натуральные блондинки с почти коричневой.
- Волосы в интимных зонах не имеют практического природного смысла. То есть до изобретения нижнего белья имели, а теперь утратили. Раньше они создавали дополнительную защиту от внешних бактерий и внутренних выделений. Теперь несут чисто эстетическую нагрузку.
- Размер вагины (среднестатистической) — 7-12 см. То есть стандартная вагина меньше стандартного мужского члена. Но она хорошо растяжима (особенно в возбужденном состоянии), так что прекрасно оправдывает свое название. В переводе с латыни «vagina» означает «ножны». А у мужчины, ясное дело, меч.
- Вагине, как любой мышце, нужны постоянные тренировки. Представление о том, что после родов влагалище становится больше, не вполне верно. Оно не удлиняется, а просто стенки его, теряя эластичность, больше не прилегают друг к другу. Держать вагину в тонусе отлично помогают упражнения Кегеля… Но в запущенных случаях приходится «ушивать».
- Стенки вагины в спокойном состоянии сомкнуты, прилегают друг к другу. Но легко раздвигаются при введении тампона, вагинальных шариков или «меча».
- Ничего, введенное в вагину, не может в ней потеряться: верхним концом эта трубка охватывает плотно сомкнутую шейку матки, куда ничего не проскочит. А с глубины 7-13 см можно извлечь любой предмет даже без помощи гинеколога. Однако (учитывая п.7) всегда существует риск забыть во влагалище посторонний предмет. Особенно часто такое случается с гигиеническими тампонами и контрацептивными кольцами. Будьте бдительны!
- Точка G — очень условное понятие. Гинеколог Эрнест Грэфенберг описал ее в 1950 году, но с тех пор никакими научными исследованиями эта находка не подтвердилась. И специфических признаков, позволяющих обнаружить это пятно на стенке вагины, просто не существует.
- Вагина заполнена бактериями. И пока преобладают «хорошие» кисломолочные, все будет хорошо. Существуют даже тесты для проверки ph вагины (норма — от 3,5 до 4,5). Чтобы не нарушить баланс, нельзя мыть половые органы мылом и мазать маслом. Для интимной гигиены разработаны специальные средства.
- Вагина — самоочищающийся орган, поэтому спринцевания ей не нужны, а ежедневные выделения — нормальны. Правда, если цвет, запах или объем выделений заметно изменились за короткий период, то это повод обратиться к гинекологу.
- Впрочем, запах половых органов может меняться на протяжении цикла — это тоже нормально: в начале цикла он, как правило, довольно нейтральный, ближе к овуляции становится очень специфическим, потому что активнее работают потовые железы в интимной зоне, после овуляции — более кислый: это активизируются бактерии, производящие молочную кислоту. И, конечно, запах заметно меняется на фоне полового возбуждения: ведь натуральная смазка тоже имеет собственный аромат.
Фото: istockphoto.com, shutterstock.com
Читайте также:
Безопасный секс: кто об этом знает больше — вы или ваши дети
Физиология женского оргазма: 5 этапов, которые нельзя пропустить