С праздником! Вы все-таки решились отправиться на пикник, несмотря на все наши предупреждения? Ну-ну…

Если вы не испугались клещей, обрызгались репеллентами и бодро жарите шашлыки, то прожарьте их хорошенько! Кишечных инфекций нам только не хватало в период долгих выходных.

Михаил Лебедев Эпидемиолог Центра Молекулярной Диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Что такое сальмонеллез

Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, которая характеризуется повышением температуры, ознобом, диареей, болью в животе и рвотой. Тяжелые формы сальмонеллеза могут быть похожи на сепсис и брюшной тиф. Инкубационный период составляет 12-24 часов. Лечение требует внимания специалиста и назначения антибиотиков.

ВОЗ признает, что сальмонеллез в ветеринарии крайне трудно предотвратить и лечить, так как заболевание быстро приспосабливается к антибиотикам, а взрослая птица может переносить инфекцию без видимых признаков. Хотя в практике птицеводов существуют многоступенчатые профилактические процедуры, стопроцентной гарантии от заражения яиц и мяса пока не существует. Поэтому самый опасный из шашлыков — куриный. Равно как и крылышки барбекю. Так что готовьте все это «без крови».

Статистически вероятнее подхватить сальмонеллез от яиц из мелких частных хозяйств, которые перед продажей не получают ветеринарное свидетельство. Увы, формат «эко» не гарантирует качество. И ваш выезд на природу с покупкой «настоящих деревенских яиц» у соседей может завершиться довольно печально. Как, кстати, и дегустация парного молока.

Как предотвратить заражение

Сальмонеллы не могут преодолеть неповрежденную скорлупу, но быстро попадают внутрь яйца даже при небольшой трещине. То есть любое яйцо перед приготовлением необходимо мыть с мылом. Но именно ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ. Заранее яйца мыть не рекомендуется: можно разрушить защитную пленку на скорлупе (кутикулу) — и сальмонеллы проникнут через скорлупу внутрь. Яйца с трещинами ни в коем случае нельзя варить всмятку или готовить яйца пашот. Свежесть продукта не играет никакой роли. Сальмонеллы достаточно устойчивы и отлично себя чувствуют при температуре 7-45 градусов, а в замороженных продуктах живут до 10 месяцев.

6 опасных ресторанных блюд

Вы решили не ехать на пикник! Не расслабляйтесь. Намерение провести праздники в ресторанах тоже может выйти боком. Вы же не видели, из каких яиц готовили, например, вот это:

Яичница

В заведениях общепита редко подают яичницу, прожаренную с двух сторон, а это риск, так как белок и желток остаются слегка сырыми.

Яйца пашот

По определению это блюдо должно быть «недопереваренным».

Тирамису

По классическому рецепту тирамису содержит взбитые и не подвергшиеся термической обработке белки и яйца.

Пирожные с белковым кремом

То есть совсем сырые, взбитые в густую пену белки.

Карбонара

Повара вмешивают в пасту свежее яйцо.

Хачапури по-аджарски

Яйцо до степени полной готовности должно запекаться дольше, чем жариться, поэтому для приготовления безопасного блюда потребуется 25-30 минут, что в основном противоречит идее рецепта.

Если заболел живот

При кишечных инфекциях первое, что рекомендует народная мудрость, — дать адсорбирующие средства. Народная мудрость не всегда права. Лучше перестраховаться — обращайтесь к врачу. Сальмонелла хорошо поддается лечению антибиотиками, но все рекомендации по приему антибиотиков (или лечению без них) происходят исключительно по назначению специалиста. Если врач не назначил адсорбенты вместе с антибиотиками, то и вы не назначайте их себе сами. Эти средства могут впитывать не только токсины, но и лекарственные средства, что снижает эффективность лечения.

При наличии симптомов кишечной инфекции необходимо пройти исследование методом ПЦР на возбудителей острых кишечных инфекций, в том числе и на сальмонеллез, поскольку клиническая картина может быть одна, а возбудители — разные. И лечение будет зависеть от возбудителя. Комплексное исследование выполняется в пределах одного дня. В дальнейшем возможно исследование крови на наличие антител к сальмонеллезу.

Однако при любом кишечном инфекционном заболевании стоит помнить вот что:

Необходимо восполнять потерю жидкости — регулярно пить, хотя бы понемногу (особенно это касается детей, которые могут даже погибнуть от обезвоживания).

Теперь вы на диете: нежирные и неострые бульоны, а мясо и птица — приготовленные на пару или хорошо проваренные и протертые.

Если в семье есть заболевший, необходимо соблюдать следующие правила гигиены: как можно чаще мыть руки и посуду с мылом, обрабатывать антисептиками туалетную комнату.

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