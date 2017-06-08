Лучше бы вам было ее туда не засовывать, честное слово! Потому что все гораздо сложнее, чем кажется.

Валида Залиева Врач-офтальмолог, лазерный хирург медицинского центра «Атлас»

Летом на «соринку» в глазу жалуются гораздо чаще, чем зимой. А почему? Ну, во-первых, потому, что зимой лежит снег и не летают комары. Мелкие насекомые — вообще самая часто встречающаяся разновидность инородных тел в глазу.

Во-вторых, зимой все боятся простуд и носят шапки. А летом так прикольно, когда волосы развеваются по ветру… И попадают в глаза. Они тоже считаются инородным телом и нередко успевают травмировать конъюнктиву, прежде чем их удастся извлечь.

Ну и, в-третьих, летом у одних дача, у других пляж, у третьих ремонт.

Инородное тело чаще всего контактирует с роговицей и конъюнктивой глаза. Ситуации, когда оно проникает внутрь глазного яблока, случаются реже, в основном это происходит из-за попадания инородного тела в глаз на высокой скорости… И нет, мы не про пулю и стрелу. Знали бы вы, кто чаще всех попадает к офтальмологу с тяжелыми травмами!