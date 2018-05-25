Почему полезно целовать кого-нибудь каждый день

Хорошая мама всегда целует ребенку разбитую коленку. Взрослые более скептично относятся к целительным возможностям поцелуя. А зря. Искренний поцелуй способен на многое.

Обладает обезболивающим эффектом

Особенно эффективен при мигренях, мышечных болях и ПМС. Конечно дозировки «чмокнул в макушку» будет недостаточно. Нужно много поцелуев и желательно в области эрогенных зон (а не в области боли!) — тогда они будут действовать как анальгетики и миорелаксанты. Более того, глубокие страстные поцелуи два раза в день (утром и на ночь) могут быть профилактикой мигреней и ПМС. Попробуйте: во всяком случае, вы ни чем не рискуете.

Помогает похудеть

Калорий, конечно, целуясь, много не сожжешь. Но ведь и не получишь! Если люди не голодны, они едят, потому что им:

Поцелуй запросто компенсирует все эти потребности, но содержит ноль калорий. Так что всякий раз, когда вам захочется побежать к холодильнику, лучше целуйте кого-нибудь.

Укрепляет иммунитет

Тут все просто: поцелуй двух здоровых людей — это обмен довольно безобидными бактериями, которые, однако, заставляют иммунную систему реагировать на вторжение и держаться в тонусе. Проще говоря, поцелуй — это иммунотренировка.

Снимает стресс