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Почему полезно целовать кого-нибудь каждый день

Приходило ли вам в голову, что слова «целить» и «целовать» — однокоренные? И означают буквально «восстанавливать целостность», то есть лечить.

Хорошая мама всегда целует ребенку разбитую коленку. Взрослые более скептично относятся к целительным возможностям поцелуя. А зря. Искренний поцелуй способен на многое.

Обладает обезболивающим эффектом

Особенно эффективен при мигренях, мышечных болях и ПМС. Конечно дозировки «чмокнул в макушку» будет недостаточно. Нужно много поцелуев и желательно в области эрогенных зон (а не в области боли!) — тогда они будут действовать как анальгетики и миорелаксанты. Более того, глубокие страстные поцелуи два раза в день (утром и на ночь) могут быть профилактикой мигреней и ПМС. Попробуйте: во всяком случае, вы ни чем не рискуете.

Помогает похудеть

Калорий, конечно, целуясь, много не сожжешь. Но ведь и не получишь! Если люди не голодны, они едят, потому что им:

Поцелуй запросто компенсирует все эти потребности, но содержит ноль калорий. Так что всякий раз, когда вам захочется побежать к холодильнику, лучше целуйте кого-нибудь.

Укрепляет иммунитет

Тут все просто: поцелуй двух здоровых людей — это обмен довольно безобидными бактериями, которые, однако, заставляют иммунную систему реагировать на вторжение и держаться в тонусе. Проще говоря, поцелуй — это иммунотренировка.

Снимает стресс

Особенно у детей. Это связано с выработкой окситоцина — гормона привязанности. Поцелованный человек чувствует себя защищенным и не чувствует одиноким. Иногда этого достаточно, чтобы перестать бояться. Целующий человек чувствует себя сильным и нужным — и это тоже мощный антистресс. Так что если вы взвинчены и вам хочется наорать на ребенка, лучше поцелуйте его.

Защищает от сосудистых заболеваний

При поцелуях частота пульса увеличивается, кровообращение активизируется — и это даже может способствовать снижению артериального давления. А учитывая, что поцелуи не позволяют вам питаться всякой гадостью и защищают от ожирения, они тем самым снижают и риски атеросклероза.

Защищает от морщин

Во время поцелуя (даже без языка) задействуется 34 мимических мышцы. Если выполнять это упражнение регулярно, вы обойдетесь без фейсбилдинга и контурной пластики: у вас всегда будет четкий, подтянутый овал лица и упругая кожа. Женщины начинают стареть, кога перестают целоваться.

Защищает от депрессии

В экспериментах доказано, что особенно выражена эффективность поцелуев у беременных и молодых матерей. Из-за неустойчивого гормонального фона они подвержены перепадам настроения и часто впадают в депрессию — если их не целует муж. Женщины, которых хотя бы пять раз в день целовал отец их ребенка, не страдали от послеродовой депрессии.

Притупляет аллергическую реакцию

Кто целуется на фоне поллиноза, тот снижает активность гистаминов, а значит, минимизирует аллергические реакции.

Не позволяет делать глупости

Французский поцелуй — это активная стимуляция нервных окончаний губ и языка. Настолько активная и настолько большого количества окончаний, что импульсы, массивно поступающие в мозг, стимулируют выработку адреналина и дофамина не хуже, чем прыжки с парашютом. Это объясняет, почему женатые и регулярно целуемые мужчины менее склонны к риску и реже умирают от неестественных причин, чем их нелюбимые и нецелованные ровесники: они свою дозу адреналина уже получили и не должны ее добывать опасным способом.

Фото: Shutterstock

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